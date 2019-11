Svizzera, multato Balotelli: non potrà guidare per tre mesi

Disavventura al volante per Mario Balotelli. L'attaccante del Brescia è stato multato di 100 franchi (circa 90 euro) in Svizzera per un'infrazione al Codice della strada e non potrà guidare per 90 giorni. Ritirata la patente e imposto il divieto di guidare veicoli a motore dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2020 sul territorio elvetico: questa l'imposizione del documento pubblicato dalla sezione della circolazione di Camorino (Ticino).