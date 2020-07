Serie A, Brescia-Roma 0-3: Zaniolo ritorna al gol dopo sette mesi  

BRESCIA-ROMA 0-3

Il secondo anticipo della 32.esima giornata di Serie A vede la Roma sbancare 3-0 il Rigamonti di Brescia. La partita viene decisa nel secondo tempo: Fazio sblocca al 48' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Kalinic raddoppia al 62' inserendosi bene sull'assist di Carles Perez, mentre Zaniolo ritrova il gol dopo quasi sette mesi con un mancino potente sul primo palo. Giallorossi ora quinti da soli in classifica; lombardi più vicini alla Serie B.













































































































































LA PARTITA

La prima ripartenza del Brescia, dopo un buco difensivo giallorosso, consente a Torregrossa di scappare alle spalle di Ibanez, arrivare al limite e calciare: pallone fuori di poco. Al 5’ Veretout prova una gran botta dalla distanza che viene bloccato in due tempi da Andrenacci, il quale all’ultimo momento aveva preso il posto di Joronen, infortunato durante il riscaldamento. Kalinic incorna, ma fuori, il cross di Bruno Peres; i due sono nuovamente protagonisti al 16’, con il brasiliano che si accentra da destra e calcia, il tiro ribattuto arriva poi sul croato che controlla e conclude a sua volta. Palla deviata ancora in calcio d’angolo. Chancellor rischia l’autogol sul traversone teso dalla destra di un attivissimo Bruno Peres; Andrenacci si rifugia in corner. A cavallo della mezz’ora la Roma costruisce due buone opportunità: Kalinic incorna male su un altro gran cross di Bruno Peres, mentre Carles Perez si libera sulla sinistra, sul lancio al bacio di Fazio, e tenta un diagonale che sfiora il palo. Kolarov prova a fare paura su punizione, ma Andrenacci respinge centralmente coi pugni.

Il vantaggio per gli uomini allenati da Fonseca, a inizio ripresa, non poteva che arrivare su palla inattiva: calcio d’angolo battuto da Pellegrini, incomprensione della difesa bresciana e Fazio si fionda sulla sfera calciandola di potenza. Andrenacci prova a tenerla sulla linea, che viene però oltrepassata. Calvarese conferma grazie alla goal-line technology: Roma in vantaggio al 48’. I lombardi rispondono al 54’, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con un colpo di testa di Mangraviti a lato. I giallorossi, però, giocano decisamente più in scioltezza rispetto al primo tempo e al 62’ arriva la rete del raddoppio: Perez pesca l’inserimento in area di Kalinic, che si libera della marcatura di Papetti, stoppa e supera Andrenacci per il 2-0. Al 74’, ecco il ritorno al gol di Niccolò Zaniolo, che nel frattempo aveva preso il posto di Pellegrini: su una veloce ripartenza giallorossa, Perotti trova in profondità il classe ‘99 che trafigge Andrenacci (non proprio esente da colpe) sul primo palo. Era dallo scorso 20 dicembre che l’azzurro non andava a segno; è la sua prima gioia dopo il grave infortunio. Nel finale Torregrossa calcia addosso a Mirante, mentre sul fronte opposto il subentrato Dzeko colpisce prima una traversa e poi anche un palo. Secondo successo consecutivo per la Roma, che è ora quinta da sola in classifica. Brescia ormai a un passo dal ritorno in Serie B.

LE PAGELLE

Fazio 7: Non s’intende con Ibanez a inizio partita nella prima occasione del Brescia, ma dopo questo errore esce fuori molto bene; prima con un lancio perfetto per Carles Perez e poi segnando a inizio ripresa il primo gol dei giallorossi.

Bruno Peres 6,5: Gioca molto bene in fase offensiva ed è autore di numerosi cross che Kalinic non riesce mai a sfruttare a dovere nel primo tempo; un suo traversone dalla destra per poco non propizia l’autogol di Chancellor.

Ibanez 5,5: Dimostra poca sicurezza nel reparto difensivo, specialmente nel primo tempo. È suo il buco iniziale a seguito del quale Torregrossa per poco non portava in vantaggio il Brescia in avvio di match.

Torregrossa 6: È l’unico calciatore del Brescia che riesce a rendersi minimamente pericoloso, sfrutta un’ingenuità difensiva di Ibanez proprio all’inizio della partita, concludendo però poi a lato. Impegna nella ripresa Mirante.

Tonali 5: È la rappresentazione plastica del crollo del Brescia in questo finale di stagione. Spento e quasi mai propositivo, il centrocampista al centro di diverse voci di mercato non si dimostra all’altezza della situazione.

Andrenacci 4,5: Non era semplicissimo sostituire all’ultimo istante il titolare Joronen, infortunatosi nel riscaldamento, ma il portiere proveniente dalle giovanili del Milan non è per nulla esente da colpe sui gol di Fazio e Zaniolo.

IL TABELLINO

BRESCIA-ROMA 0-3

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci 4,5; Sabelli 5,5, Chancellor 5, Papetti 4,5, Mangraviti 5 (42’ st Semprini sv); Ndoj (1’ st Dessena 5,5), Tonali 5, Bjarnason 5,5 (13’ st Donnarumma 5,5); Spalek 5 (36’ st Ghezzi sv); Torregrossa 6, Skrabb 5,5 (1’ st Zmrhal 5). A disp.: Joronen, Gastaldello, Martella, Mateju, Viviani, Ayé. All.: Diego Lopez 5

Roma (3-4-2-1): Mirante 6,5; Mancini 6 (37’ st Spinazzola sv), Fazio 7, Ibanez 5,5; Bruno Peres 6,5, Veretout 6,5 (22’ st Villar 6), Diawara 6, Kolarov 6; Carles Perez 6,5 (22’ st Perotti 6), Pellegrini 6,5 (22’ st Zaniolo 7), Kalinic 6,5 (34’ st Dzeko 6). A disp.: Lopez, Cetin, Zappacosta, Pastore, Under, Kluivert. All.: Fonseca 6,5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 3’ st Fazio (R), 17’ st Kalinic (R), 29’ st Zaniolo (R)

Ammoniti: Tonali (B), Bruno Peres (R), Perotti (R)

LE STATISTICHE

Per la prima volta nel 2020, la Roma tiene la porta involata in una trasferta di Serie A (l’ultimo clean sheet esterno per i giallorossi risaliva a dicembre, contro l’Inter).

Nicolò Zaniolo ha ritrovato il gol in Serie A 204 giorni dopo il precedente (nel dicembre 2019, contro la Fiorentina) - è la sua prima marcatura da subentrato nella competizione.

Nikola Kalinic ha preso parte a quattro gol nelle sue quattro partite da titolare in Serie A con la maglia della Roma (tre gol e un assist, tutti in trasferta).

Tre dei quattro difensori della Roma che hanno trovato il gol in questa Serie A sono andati a segno contro il Brescia.

Federico Fazio è andato in gol in ciascuna delle sue quattro stagioni disputate in Serie A; questo è solo il terzo dei suoi 10 gol in Serie A arrivato in trasferta.

Lorenzo Pellegrini ha giocato oggi la sua 100ª gara con la maglia della Roma, considerando tutte le competizioni.

Amadou Diawara ha giocato oggi la sua 100ª gara in Serie A.

Era dallo scorso novembre (contro l’Atalanta) che il Brescia non incassava tre gol in una partita casalinga di Serie A.

Nonostante abbia 15 presenze in Serie A, Emanuele Ndoj non è mai riuscito a giocare un incontro intero finora nella competizione.