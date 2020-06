Floyd, Balo in piazza contro il razzismo: "Nessuna giustizia, nessuna pace"

Mario Balotelli si è sempre battuto contro il razzismo esponendosi in prima persona in campo e fuori dal rettangolo di gioco. Un'attenzione alle questioni razziali che l'attaccante ha dimostrato anche in questi giorni di grande tensione in tutto il mondo. SuperMario si è infatti presentato insieme al fratello e ad alcuni amici alla manifestazione organizzata a Brescia per chiedere giustizia per George Floyd, pubblicando poi una foto sul suo profilo Instagram. Un gesto forte, per ribadire la sua posizione contro ogni forma di razzismo. "Nessuna giustizia, nessuna pace", ha scritto Mario sul suo profilo pubblicando una foto che lo ritrae insieme al fratello e ad alcuni amici in Piazza della Vittoria.