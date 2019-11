Caso Balotelli, un consigliere di Verona: "Una montatura"

SERIE A

Andrea Bacciga, uno dei firmatari della mozione per difendere la città di Verona dalle accuse di razzismo dopo il caso Balotelli, rincara la dose: "Ho l'impressione che siamo di fronte ad una montatura". Il consigliere comunale della città scaligera ha parlato a Radio Cafè: "Il video è un video fermo, ci sono due persone che fanno

buuu e una che insulta Balotelli. Ed a quel punto Balotelli calcia il pallone in curva. Credo che si possa parlare di montatura". Balotelli a Le Iene: "Non ho accusato Verona"

"Tutto avviene in una parte abbastanza alta dello stadio, io non capisco come mai una persona si metta a riprendere Balotelli in una azione completamente morta. Fatalità se guardate la ripresa è una ripresa molto ferma e non si vede nessuno in faccia. Io sto solo dicendo quello che è successo" le parole di Bacciga.