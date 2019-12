Brescia, torna Corini: è ufficiale

UFFICIALE

Eugenio Corini e il Brescia si sono visti nel pomeriggio e hanno deciso di tornare insieme: è ufficiale il ribaltone sulla panchina delle Rondinelle, esonero di Fabio Grosso compreso. L'incontro, definito dal Brescia stesso "lungo e chiarificatore", ha dunque appianato le divergenze che avevano portato il presidente Cellino ad esonerare Corini lo scorso 4 novembre, Poi l'arrivo di Grosso che, però, non ha dato i risultati sperati (tre partite, tre sconfitte, zero gol segnati e dieci gol subiti).

IL COMUNICATO DEL BRESCIA

Brescia Calcio comunica che Fabio Grosso non è più l’allenatore della Prima Squadra. A lui e a tutto il suo staff va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata. Il nuovo Mister di Brescia Calcio è Eugenio Corini. L’accordo con l’allenatore bresciano è stato raggiunto al termine di un lungo e chiarificatore incontro tra Corini stesso, la dirigenza di Brescia Calcio e il Presidente, Massimo Cellino. Si può parlare di un nuovo corso che vede tra i protagonisti un “nuovo” allenatore e un “nuovo” Presidente, uniti e coesi con il massimo impegno per il Brescia Calcio. Mister Corini incontrerà i media domani, martedì 3 dicembre, alle ore 18:30 presso l’Oratorio sito in via Mazzini a Torbole Casaglia