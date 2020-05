Brescia, Balotelli torna al lavoro dopo il "mal di pancia"

CASO RIENTRATO?

Mario Balotelli è tornato ad allenarsi. L'attaccante del Brescia, che ieri aveva disertato la seduta di lavoro personalizzato giustificandosi - in ritardo a detta del club - con un mal di pancia, aveva dato vita all'ennesimo caso che lo riguarda. Non è un mistero che i rapporti con la società di Massimo Cellino siano ormai deteriorati e, nonostante ci sia stato in mattinata un confronto con la dirigenza, sembra che non ci siano margini per una ricomposizione. Tanto che si comincia a parlare di rescissione. Brescia, si rivede Balotelli ansa

Mario è tornato ad allenarsi con i compagni al centro sportivo di Torbole Casaglia dopo che per diversi giorni era rimasto l'unico a proseguire la preparazione a casa





Comunque sia, Balotelli si è presentato al centro sportivo di Torbole Casaglia per sostenere la seduta atletica individuale. L`attaccante è arrivato in anticipo rispetto al solito, ha lavorato e poi è tornato a casa secondo protocollo. Prima, però, c'è stata una chiacchierata con il direttore sportivo Stefano Cordone, per chiarire la situazione. Al momento, insomma, il caso sembra rientrato, ma il futuro di "SuperMario" pare ormai essere scontato e non sarà ancora nella sua Brescia.

