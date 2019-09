Brescia, Balotelli tenero papà: in campo con la figlia Pia

Quella con il Napoli per Mario Balotelli non è una gara come le altre, perché nel capoluogo campano è venuta alla luce e vive sua figlia Pia, nata dalla relazione con la showgirl Raffaella Fico. L'attaccante del Brescia è entrato sul terreno di gioco del San Paolo con in braccio la bimba, che per l'occasione vestiva la casacca della squadra partenopea. Un'immagine che è diventata presto virale e ha fatto il giro del Web.