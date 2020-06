Brescia, Balotelli "ancora malato": ma il club non è stato informato

BRESCIA

"Ancora malato". È la didascalia che Mario Balotelli ha utilizzato su Instagram sotto una sua fotografia che lo ritrae sdraiato. Il giocatore del Brescia, oggi come ieri, non si è presentato ai due allenamenti che erano stati predisposti per lui e lo stesso farà per tutta la settimana: la versione di Balotelli è che il club è stato informato di una sua indisposizione gastrointestinale.

Un'indisposizione della quale, però, la società fa sapere indirettamente di non essere al corrente visto che agli orari prestabiliti per gli allenamenti di Balotelli, preparatori atletici e fisioterapista dedicati erano regolarmente presenti al campo. Questo appare davvero come l'ultimo atto della storia tra Mario e il Brescia, che sta ultimando il dossier per contestare al giocatore i suoi inadempimenti. Si va verso la rescissione del contratto.

