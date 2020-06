Mario lascia il calcio italiano. Ma il futuro è incerto

IL FUTURO DI BALO

Questa volta sembrava quella buona. Tornare a casa, nella sua Brescia, ripartire dalla provincia, in un posto senza troppe pressioni per tornare SuperMario. Non è andata così e l'addio a Cellino è a un passo. Ma quale può essere, ora, il futuro di Balo? Negli ultimi tempi si era parlato di una possibile esperienza in Brasile con Flamengo e Vasco da Gama pronte a fargli vivere tutte le suggestioni del Sudamerica. Un'ipotesi, questa, ormai da scartare. La situazione del calcio brasiliano, e di tutto il Paese, è drammatica. Il Covid ha travolto la sanità e l'economia, intaccando, come logica conseguenza, anche la situazione finanziaria del pallone.

Da escludere la possibilità di un ritorno in Francia o Inghilterra, esperienze non certo indimenticabili, e una nuova stagione in serie A, restano aperte le ipotesi dei campionati che non offrono grande appeal ma garantiscono ottima resa dal punto di vista economico, come quelli cinesi o mediorentali. Oppure l'ipotesi Mls. Negli Usa c'era già stato un sondaggio da parte dei D.C. United mentre ora sono i Los Angeles Galaxy ad avere contattato il suo procuratore Mino Raiola. Una cosa è certa: a trent'anni Mario si ritrova a dire addio al calcio che conta. Qualcosa di impensabile quando trascinava la Nazionale italiana agli Europei del 2012.