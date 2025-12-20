Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Coppa di Francia: impresa Avranches, dalla serie D alla vittoria sul Brest

20 Dic 2025 - 16:43

Rigori protagonisti anche in Coppa di Francia, e ancora una volta per la favola calcistica di una 'Cenerentola'. L'Avranches, squadra della quarta serie francese, si è qualificata ai sedicesimi battendo 5-4 il Brest, portato ieri sera fino ai tiri dal dischetto, ora undicesimo in Ligue 1 e che l'anno scorso aveva partecipato alla Champions. La formazione bretone è andata in inferiorità numerica dopo 21 minuti e ha subito poco dopo un gol. Il Brest ha poi trovato il pareggio al 34' pt, ma non è riuscito a chiudere la partita. Ai rigori, il portiere dell'Avranches Anthony Beuve ha parato la conclusione a Romain Del Castillo, mentre i suoi compagni hanno segnato a ogni tentativo, regalando una gioia inattesa ai propri tifosi.

È insomma un'altra puntata del romanticismo calcistico della competizione francese, spesso aperta a risultati a sorpresa. Nel 2020 il Cannes raggiunse la finale, nel 2023 l'Annecy gioco' la semifinale.

E a proposito di rigori, non ci sarà invece in Coppa di Francia stasera, per Vendee Fontenay-Psg, Matvej Safonov: il portiere russo, eroe dell'Intercontinentale per aver parato quattro rigori al Flamengo, si è infatti fratturato nell'occasione la mano, probabilmente sul terzo rigore, parando dunque i due tiri successivi a rottura già avvenuta. In porta per i parigini potrebbe tornare titolare Lucas Chevalier, altrimenti si aprira' una chance per il 19enne terzo portiere, Renato Marin. E chissà se si andrà ai rigori. 

Ultimi video

04:35
Chivu: "Rigori? Le scelte sono state tutte mie… alleno uomini veri"

Chivu: "Rigori? Le scelte sono state tutte mie… alleno uomini veri"

01:13
MCH VISITA CONTE SKORUPSKI OSPEDALE MCH

Napoli e Bologna all'ospedale pediatrico di Riad

03:26
DICH PALLADINO PRE GENOA DICH

Palladino: "Da famiglia ci siamo stretti attorno a Pasalic"

00:35
L'urlo di Orsolini: "Bernardeschi si è rotto la spalla"

Bernardeschi ko, frattura alla clavicola: sarà operato, il rientro a febbraio

01:43
Lazio, punte spuntate

Lazio, punte spuntate

01:47
Gasperini sfida la Juve

Gasperini sfida la Juve

01:13
DICH GROSSO PRE TORINO DICH

Grosso: "Siamo pronti per il Toro, anche senza Thorstvedt saremo super competitivi"

01:47
Gasp allo stadium

Gasp allo stadium

02:07
Una nuova Juventus

Una nuova Juventus

01:29
Buffon verso il Mondiale

Buffon verso il Mondiale

02:25
Neres-Hojlund...coppia ok

Neres-Hojlund...coppia ok

01:59
MCH BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 2-0 MCH

Brandt e Beier regalano al Dortmund il derby dei Borussia

09:31
Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

01:12
Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

11:02
Italiano: "Siamo da grandi eventi"

Italiano: "Siamo da grandi eventi"

04:35
Chivu: "Rigori? Le scelte sono state tutte mie… alleno uomini veri"

Chivu: "Rigori? Le scelte sono state tutte mie… alleno uomini veri"

I più visti di Calcio

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SUPERCOPPA ITALIANA 19/12 SRV

Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna

DICH DI BIAGIO SU SUPERCOPPA 17/12 DICH

Di Biagio sulla Supercoppa: "Favorita? L'Inter, ma c'è da combattere"

DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 17/12 DICH

Fenucci: "Per il Bologna è un'opportunità. Stiamo lavorando sui rinnovi"

CLIP RAIMONDI FORMAZIONE MILAN PRE NAPOLI - SM13 18/01 SRV

Milan, la formazione anti-Napoli: Modric out

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:15
A Doha Infantino "tifoso" incontra e scherza con Sinner
19:25
Buonfiglio: "Milan-Como? Spero ogni scelta sia valutata e fatta a tutela degli atleti"
18:30
Bologna, Casale e Freuler puntano il Sassuolo
18:29
Lazio-Cremonese: torna l'aquila, Flaminia vola sull'Olimpico
17:57
Tifosi del Napoli bloccati a Riad, la Lega si scusa: rimborsi e abbonamenti Dazn per tutti