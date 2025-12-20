Coppa di Francia: impresa Avranches, dalla serie D alla vittoria sul Brest

Rigori protagonisti anche in Coppa di Francia, e ancora una volta per la favola calcistica di una 'Cenerentola'. L'Avranches, squadra della quarta serie francese, si è qualificata ai sedicesimi battendo 5-4 il Brest, portato ieri sera fino ai tiri dal dischetto, ora undicesimo in Ligue 1 e che l'anno scorso aveva partecipato alla Champions. La formazione bretone è andata in inferiorità numerica dopo 21 minuti e ha subito poco dopo un gol. Il Brest ha poi trovato il pareggio al 34' pt, ma non è riuscito a chiudere la partita. Ai rigori, il portiere dell'Avranches Anthony Beuve ha parato la conclusione a Romain Del Castillo, mentre i suoi compagni hanno segnato a ogni tentativo, regalando una gioia inattesa ai propri tifosi.