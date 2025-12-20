Logo SportMediaset

Calcio

Rivoluzione Coppa d’Africa, si giocherà ogni 4 anni. Nuova Nations League per colmare il vuoto

20 Dic 2025 - 16:45
Lookman (Atalanta-Como), gol © Getty Images

A partire dal 2028 la Coppa d'Africa si terrà ogni quattro anni anziché ogni due, una modifica volta ad armonizzare il calendario calcistico mondiale, ha annunciato il presidente della Confederazione Africana (Caf), Patrice Motsepe. Questa modifica fa parte di un più ampio sforzo per ristrutturare il calcio nel continente africano in modo che il suo "calendario sia più armonizzato a livello mondiale". "Nel 2027 andremo in Tanzania, Kenya e Uganda (i tre paesi ospitanti), e la successiva Coppa d'Africa si svolgerà nel 2028", ha spiegato il presidente della CAF, alla vigilia della partita inaugurale dell'edizione 2025 che si svolge in Marocco. Verrà inoltre creata una nuova competizione, basata sul modello della Uefa Nations League, che si terrà annualmente a partire dal 2029. "Dopo la Coppa del Mondo per Club Fifa del 2029, avremo la prima Lega delle Nazioni Africane... con più montepremi, più risorse, più competizione", ha spiegato Motsepe.

