Balotelli, Cellino: "Con la testa non è più qui con noi, siamo delusi"

"Mario è un ragazzo particolare ed è anche scontato che con la testa non sia più con noi, niente di diverso da come è sempre stato". Il presidente del Brescia Massimo Cellino interviente sul caso Balotelli. Martedì l'attaccante non si era presentato all'allenamento, tanto che si è anche cominciato a parlare di rescissione. Argomento su cui Cellino ha glissato. "Perché non ha reso? C'entra anche la sua gestione specie all'inizio quando c'era Corini che gli voleva bene ed è stato anche un po' viziato. Ad esempio venivano accettati un po' dei suoi ritardi", ha proseguito il numero uno delle Rondinelle a Telelombardia.