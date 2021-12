Serie A, Torino-Bologna 2-1: rete di Sanabria e autogol di Skorupski 

TORINO-BOLOGNA 2-1

All'Olimpico i granata guadagnano terreno in classifica e frenano la corsa per l'Europa di Sinisa. Per i rossoblù a segno Orsolini dal dischetto

Il Torino rialza la testa, il Bologna si sveglia tardi e frena nella corsa per l'Europa. Nel lunch match della 17.ma giornata di Serie A la squadra di Juric batte gli uomini di Mihajlovic 2-1 e guadagna terreno in classifica. All'Olimpico nel primo tempo Sanabria sblocca la gara (24'), poi centra una traversa. Nella ripresa i granata raddoppiano grazie a un autogol di Skorupski (69') e poi Orsolini (79') accorcia dal dischetto. Sanabria e un autogol piegano il Bologna Getty Images

LA PARTITA

Riparte il Torino, frena il Bologna. All'Olimpico va in scena una partita dura e tirata con tanto di finale ad alta tensione, ma sono i granata a fare il match e a portare a casa il bottino pieno. Una vittoria meritata sul piano del gioco e della cattiveria, capace di ridare fiducia agli uomini di Juric e indicare la via da seguire per provare a scalare ulteriormente la classifica. A tradire la banda di Sinisa, del resto, è stata soprattutto la poca determinazione nei contrasti e nelle giocate. Atteggiamento che solo dopo l'ingresso di Orsolini è cambiato, ma che non è bastato a invertire la rotta nel finale.

A caccia di gol, contro il Bologna Juric schiera Praet e Pjaca dietro a Sanabria. Con la zona Europa nel mirino, Mihajlovic invece recupera Arnautovic, sposta Soriano in mediana e piazza Skov Olsen e Barrow tra le linee. Scelte che danno subito ritmo al match. Alto e aggressivo, il Bologna attacca con tanti uomini e prova a sfondare centralmente alle spalle di Lukic e Pobega. Corto e compatto, il Torino invece gioca a uomo a tutto campo e prova ad allargare la manovra prendendo in mano il possesso e appoggiandosi a Praet e Pjaca. Tema tattico che blocca il match in mediana e lascia pochi spazi per le imbucate. Da una parte Skorupski ferma un destro di Lukic, dall'altra Milinkovic-Savic neutralizza un tiro dal limite di Soriano. Fino al 24' regna l'equilibrio, poi Lukic ruba palla a Skov Olsen a centrocampo e innesca Sanabria che sblocca la gara di sinistro. Gol che dà fiducia ai granata e fa tremare il Bologna. In pressione, la squadra di Juric aggredisce e spinge. Più disordinata e con gli esterni bassi, la banda di Sinisa invece va al trotto, fatica a costruire e arretra. Skorupski para un sinistro di Singo, poi vola su un destro dal limite di Lukic deviato da Medel e Soumaoro rischia l'autogol su unincursione di Pobega.

Il primo tempo si chiude su una traversa di Sanabria dopo un'azione insistita dei granata, poi la ripresa si apre con l'ingresso in campo di Buongiorno al posto di Bremer. Sostituzione che toglie personalità alla difesa granata, ma che non cambia il tema tattico della gara. Dopo una buona manovra a destra, Praet calcia a lato di poco, poi Sanabria gira bene di testa, ma Skorupski è attento. Occasioni che tengono alta la pressione sulla difesa rossoblù. In controllo e con gli spazi più aperti, il Toro domina in mediana e prova a colpire verticalizzando rapidamente. Skorupski tiene in partita il Bologna con una grande uscita su Sanabria, poi anticipa Pjaca e ferma Zima, ma non può nulla su un inserimento di Pobega e devia nella sua porta la palla del 2-0. Rete che costringe Sinisa ad andare all-inn e a dare una scossa con i cambi. Sotto di due reti, Orsolini entra al posto di Soriano e accorcia subito le distanze dal dischetto dopo un contatto in area tra Milinkovic e Sansone. Gol che riaccende i rossoblù e riapre il match. Nel finale, infatti, c'è spazio per il forcing del Bologna e per tante ripartenze del Toro. Da una parte Sanabria ha una buona occasione, poi i granata protestano per un tocco in area di Viola su Pjaca e Skorupski nega il tris a Zaza. Dall'altra Orsolini ci prova di sinistro e Milinkovic-Savic blocca l'ultimo tentativo disperato di Hickey.



LE PAGELLE

Sanabria 7: si piazza al centro dell'attacco dando fisicità e riferimenti all'attacco. Sblocca la gara con freddezza e si sblocca, poi centra una traversa. Non segnava dal 22 ottobre

Lukic 7: insieme a Pobega rompe il gioco rossoblù e detta i tempi della manovra granata in mediana dando qualità alla fase di impostazione e alle geometrie offensive

Pobega 7: dà pressione e ritmo alla manovra avviando il pressing e facendosi vedere a rimorchio. Domina in mezzo al campo con Lukic senza tirare mai indietro la gamba. Il raddoppio arriva da una sua zampata

Skov Olsen 5: non riesce a trovare la posizione tra le linee per aiutare Arnautovic e sull'azione dell'1-0 si fa rubare palla con troppa leggerezza in mediana

Arnautovic 5,5: troppo solo e isolato. Fa il suo cercando di addomesticare i lanci lunghi, ma Barrow e Skov Olsen non lo aiutano e si innervosisce

Orsolini 6,5: entra e la sua carica e determinazione cambia faccia al Bologna. Accorcia le distanze con freddezza dal dischetto e avvia il forcing finale



IL TABELLINO

TORINO-BOLOGNA 2-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Zima 6,5, Bremer 6 (1' st Buongiorno 6,5), Rodriguez 6; Singo 6, Lukic 7, Pobega 7, Vojvoda 6; Praet 6,5, Pjaca 6 (38' st Brekalo sv); Sanabria 7 (43' st Zaza sv).

A disp.: Berisha, Izzo, Baselli, Ansaldi, Aina, Mandragora, Warming, Linetty, Rincon. All.: Juric 6,5

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 7; Soumaoro 5,5, Medel 5,5, Theathe 5 (39' st Vignato sv); De Silvestri 5,5, Soriano 5 (31' st Orsolini 6,5), Svanberg 6,5, Hickey 6; Skov Olsen 5 (22' st Viola 5,5), Barrow 5 (22' st Sansone 6); Arnautovic 5,5 (31' st Santander 6).

A disp.: Molla, Bardi, Binks, Bonifazi, Van Hooijdonk, Dijks, Cangiano. All.: Mihajlovic 5,5

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 24' Sanabria (T), 24' st aut. Skorupski (B), 34' st rig. Orsolini (B)

Ammoniti: Sanabria, Milinkovic-Savic (T); Theathe, Soumaoro, De Silvestri (B)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- Il Torino ha segnato almeno due gol in tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A (4V, 1N) e non arrivava a cinque gare interne di fila con almeno due reti all’attivo dal 2016, sempre con Sinisa Mihajlovic in panchina.

- Tutte e tre le reti realizzate da Antonio Sanabria in questa Serie A sono arrivate all'Olimpico Grande Torino. Più in generale, tutte le ultime sette marcature dell’attaccante granata sono arrivate in casa e in gare iniziate nell’11 titolare.

- 2 assist per Sasa Lukic in questa Serie A, uno in piú che nei suoi precedenti quattro campionati interi al Torino (1).

- Solamente Salernitana e Genoa (due) hanno realizzato meno reti del Bologna nei primi tempi della Serie A in corso (cinque).

- Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in 12 delle sue 17 partite, nessuna squadra ha fatto meglio nella Serie A 2021/22.

- Era da settembre scorso che il Bologna non realizzava un autogol in Serie A: dall'autorete siglata da Kevin Bonifazi contro l'Empoli nella sesta giornata del campionato in corso.

- Era da maggio scorso contro la Juventus che Riccardo Orsolini non trovava la rete in Serie A.

- Quattro degli ultimi cinque gol di Riccardo Orsolini in Serie A sono stati realizzati nel secondo tempo.

- Riccardo Orsolini ha partecipato a due degli ultimi tre gol realizzati dal Bologna in Serie A (un gol e un assist).