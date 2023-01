Serie A, Roma-Bologna 1-0: decide un rigore di Pellegrini

ROMA-BOLOGNA 1-0

All'Olimpico il gol vittoria nasce da una combinazione Zaniolo-Dybala, che poi sono costretti a lasciare il campo prima del tempo. I rossoblù reclamano un rigore, Abraham salva sulla linea nel recupero

La Roma riparte con una vittoria di misura, che permette ai giallorossi di staccare l'Atalanta in classifica e agganciare la Lazio. All'Olimpico un rigore di Pellegrini nel primo tempo piega il Bologna per 1-0. Di fatto la gara si decide al 6', quando Lucumi stende Dybala in area e il capitano di Mourinho fa secco Skorupski dal dischetto. Nella ripresa la pressione degli emiliani (che reclamano un rigore) cresce tanto, ma il pari non arriva. Ansia per Zaniolo e Dybala, out prima del tempo.

LA PARTITA

La commozione per il ricordo di Sinisa Mihajlovic, ma anche qualche sorpresa di formazione. Roma-Bologna si apre nel segno dello sfortunato ex giocatore e allenatore serbo e di Benjamin Tahirovic, 19enne centrocampista svedese, che Mourinho (squalificato, in panchina c'è Foti) decide di far debuttare da titolare, lasciando Abraham in panchina e svoltando sul 3-5-2. Eventuali dubbi svaniscono dopo una manciata di minuti, quando Zaniolo serve Dybala in profondità e Lucumi lo stende in area. Rigore senza troppe discussioni, che Pellegrini trasforma spiazzando Skorupski. Partita in discesa per i giallorossi contro un avversario, che arriva da quattro vittorie nelle precedenti cinque gare con Thiago Motta in panchina. Quello che segue al vantaggio interno sono una serie di iniziative, da una parte e dall'altra, che non trovano conclusioni pericolose, se si esclude un tiro dalla distanza di Mancini, deviato da Zaniolo, e un tentativo di rovesciata di Orsolini alla mezz'ora. Si arriva così al riposo con i soli brividi provocati da un pallonetto di Dybala dal limite e un tiro al volo sbilenco di Zaniolo.

La ripresa si apre senza cambi di formazione, ma il copione sembra diverso rispetto al primo tempo. Prima Zaniolo si fa murare a due passi da Skorupski, poi Orsolini spreca una buona occasione con un traversone fuori misura. Col passare dei minuti i rossoblù si fanno più intraprendenti e spaventano Rui Patricio con un batti e ribatti in area. La Roma inizia a preoccuparsi, anche perché poco dopo perde Zaniolo per infortunio (botta al ginocchio destro, dentro Abraham). A metà ripresa i due mister rivoluzionano i loro undici con due cambi multipli, che però non modificano gli schieramenti. La pressione ospite, comunque, si fa sentire e la Lupa va in affanno. La tensione in campo cresce quando Ferguson chiede un rigore (il Var conferma la decisione dell'arbitro) e invece si becca un giallo, tra le proteste di Thiago Motta. Intanto, i padroni di casa perdono altri pezzi perché, dopo Zaniolo, è la volta di Dybala alzare bandiera bianca: inizialmente sembra per crampi, ma una volta in panchina le sue smorfie creano un po' di ansia. Il finale è più confusionario che altro, ma il risultato non cambia solo grazie a Smalling, che mura un tiro di Pyyhtia, e soprattutto ad Abraham, che salva sulla linea un colpo di testa di Lucimi destinato in rete.

LE PAGELLE

Tahirovic 6 Debutto da titolare bagnato da una prova attenta, senza picchi. Non incide, ma non fa danni

Dybala 6 Torna e si procura il rigore che decide il match. Alza bandiera bianca dopo 70'

Zaniolo 5,5 A parte l'assist per Dybala, poca roba. Poi arriva anche l'infortunio

Lucumi 5,5 Ingenuo a provocare il rigore, poi sembra a lungo in difficoltà ma non crolla

Orsolini 6 E' lui che dovrebbe accendere la luce, tocca tanti palloni, ma senza il guizzo giusto

Arnautovic 5,5 Abbastanza isolato, chiede sostegno ai compagni ma non lo ottiene. Da solo può poco

IL TABELLINO

ROMA-BOLOGNA 1-0

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 5,5; Celik 6, Tahirovic 6 (19' s Matic 5,5), Cristante 5,5, Pellegrini 6,5, El Shaarawy 6 (19' st Zalewski 6); Zaniolo 5,5 (15' st Abraham 6,5), Dybala 6 (29' st Bove 6). A disposizione: Boer, Svilar, Spinazzola, Camara, Vina, Kumbulla, Volpato, Shomurodov, Majchrzak. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posh 5,5 (37' st Pyyhtia 6), Lucumi 5,5, Soumaoro 6, Lykogiannis 5,5 (20' st Cambiaso 6); Ferguson 6, Medel 6 (20' st Schouten 6); Orsolini 6, Dominguez 5,5, Soriano 5,5 (12' st Aebischer 6); Arnautovic 5,5. A disposizione: Bagnolini, Sosa, Moro, Raimondo, Sansone. Allenatore Thiago Motta

Arbitro: Santoro

Marcatori: 6' rigore Pellegrini

Ammoniti: Ibanez, Celik (R), Ferguson, Aebischer (B)

Espulsi: -

Note: Thiago Motta ammonito per proteste

LE STATISTICHE

-La Roma ha mantenuto la porta inviolata in tre sfide interne consecutive di Serie A contro il Bologna per la prima volta nella competizione.

-La Roma ha tenuto la porta inviolata in Serie A per la prima volta dal 17 ottobre (1-0 v Sampdoria), interrompendo una serie di cinque partite in cui aveva subito gol.

-Solo l'Atalanta (sei) ha guadagnato più calci di rigore della Roma (cinque) in questa Serie A.

-Quello di oggi al 6º minuto è il gol più veloce segnato da Lorenzo Pellegrini dall'inizio di una partita di Serie A.

-Lorenzo Pellegrini ha ritrovato il gol all'Olimpico in Serie A che gli mancava da 290 giorni (20 marzo 2022).

-Gli ultimi tre gol di Lorenzo Pellegrini in Serie A sono arrivati su calcio di rigore, tanti penalty realizzati quanti quelli nelle sue precedenti 30 marcature nella competizione.

-Marko Arnautovic ha giocato oggi la sua 50ª partita di Serie A e la 50ª con la maglia del Bologna in tutte le competizioni.

-Questo è stato il 100° successo per Bryan Cristante con la maglia della Roma considerando tutte le competizioni – più di ogni altro giocatore giallorosso dal suo esordio con questa maglia.