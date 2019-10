Serie A, Correa fa il regalo al Bologna alla festa per i suoi 110 anni

BOLOGNA-LAZIO 2-2

di

ALBERTO GASPARRI

Al Dall'Ara Bologna e Lazio regalano spettacolo e un pareggio per 2-2 che fa contenti soprattutto gli spettatori. Succede quasi tutto nel primo tempo, con Immobile che al 23' risponde al vantaggio di Krejci del 21' e poi si ripete al 39' dopo la rete di Palacio al 31'. Nella ripresa arrivano presto le espulsioni di Leiva e Medel, e all'87' Correa calcia sulla traversa un rigore concesso alla Lazio per fallo di Palacio su Acerbi Bologna e Lazio regalano gol e spettacolo













































































































































































LA PARTITA

Ma che bella partita a Bologna! In campo sono scese due squadre che hanno giocato a viso aperto dal primo all'ultimo secondo, regalando davvero un bello spettacolo ai (non molti) presenti nel giorno in cui si festeggiavano i 110 anni dalla nascita del club felsineo. Di certo chi c'era non si è annoiato, perché al gioco fatto di geometrie, inserimenti e ripartenze della Lazio, il Bologna ha risposto sempre colpo su colpo, tanto che nel primo tempo sono stati gli uomini di Mihajlovic, coraggiosamente in panchina, a scappare due volte. Prima con un preciso colpo di testa di Krejci, poi con una ribattuta di Palacio dopo che il palo aveva negato la rete a Svanberg. Per fortuna di Inzaghi, però, dall'altra parte c'era un Immobile particolarmente ispirato e capace di agguantare i padroni di casa con un rasoterra sul primo palo di un colpevole Skorupski e con un successivo tocco di sinistro leggermente deviato da Danilo.

E la ripresa non è certo meno avara di emozioni. Perché prima arriva l'espulsione di Leiva per doppio giallo dopo una brutta entrata su Orsolini e poco dopo è Medel a meritarsi il rosso (previa visione al Var) per aver bloccato un Correa lanciato in porta. Inzaghi, però, era già stato costretto a togliere Immobile e il peso dell'attacco finisce tutto sulle spalle dello stesso argentino. Che, questa volta, tradisce il suo mister. Perché a una manciata di minuti dallo scadere calcia sulla traversa un rigore concesso da Orsato per fallo di Palacio su Acerbi (incredibile ma vero) al termine di un contropiede biancoceleste. Alla fine, quindi, tutti felici e (s)contenti.

LE PAGELLE

Skorupski 6 E' colpevole sul primo gol di Immobile, ma poi si riscatta con un paio di interventi non facili e con un po' di fortuna che non guasta mai

Tomiyasu 6 Da seguire questo giapponese che con un po' di tempo ed esperienza in più potrebbe essere una piacevole sorpresa

Palacio 6 Immortale o quasi: capace di segnare, ma anche di causare un rigore per il suo grande cuore

Lucas Leiva 4,5 Due gialli nel giro di pochi minuti sono davvero un errore imperdonabile per un giocatore della sua esperienza

Immobile 8 Ha il piede caldissimo e senza il rosso a Leiva avrebbe anche potuto incrementare il suo bottino

Correa 5 Non una gran giornata e non solo per il decisivo rigore fallito

IL TABELLINO

Bologna-Lazio 2-2

Bologna (4-2-3-1):: Skorupski 6; Tomiyasu 6, Danilo 6, Bani 5,5, Krejci 6,5; Poli 6, Medel 5; Orsolini 6 (37' st Skov Olsen 5,5), Svanberg 6 (27' st Schouten 6), Sansone 5,5 (41' st Santander sv); Palacio 6. A disp. : Da Costa, Sarr, Denswil, Corbo, Mbaye, Paz, Dzemaili, Destro. All.: Mihajlovic 6

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Luiz Felipe 5,5 (16' st Bastos 6), Acerbi 6,5, Radu 6; Marusic 6, Milinkovic-Savic 6, Leiva 4,5, Luis Alberto 6, Lulic 6 (36' st Jony sv)); Correa 5, Immobile 8 (16' st Parolo 6). A disp. :Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Lazzari, Lukaku, Cataldi, Berisha, Caicedo. All.: Inzaghi 6.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 21' Krejci, 31' Palacio (B), 23' e 39' Immobile (L)

Ammoniti: Luiz Felipe, Lulic (L), Krejci, Danilo, Sansone, Bani, Palacio (B)

Espulsi: Leiva per doppio giallo (L), Medel (B) per fallo su chiara occasione da gol

Note: Correa sbaglia un rigore all''87

LE STATISTICHE DI BOLOGNA-LAZIO

• Ciro Immobile ha preso parte a nove (sette reti, due assist) dei 13 gol realizzati dalla Lazio in questo campionato.

• Ciro Immobile ha partecipato a nove gol (sette reti, due assist) nelle prime sette partite di questa Serie A: cinque in più rispetto ai primi sette turni della scorsa stagione (quattro marcature).

• Ciro Immobile è il giocatore che in percentuale (69%) ha preso parte a più gol (nove sulle 13 totali) per la propria squadra in Serie A.

• Rodrigo Palacio non andava a bersaglio, in casa, in Serie A, da gennaio 2016, con la maglia dell'Inter, contro il Carpi. Da allora, 89 partite nel massimo campionato e nove reti messe a segno in trasferta.

• Luis Alberto è il giocatore che ha confezionato più assist (cinque, dei quali due per Immobile) in questa Serie A.

• Riccardo Orsolini (1997) è, assieme a Dejan Kulusevski (2000), uno dei due giocatori più giovani ad aver fornito almeno tre assist in questo campionato.

• Secondo gol in Serie A per Ladislav Krejci. Il primo è stato realizzato, contro il Pescara, all'Adriatico, nel dicembre 2016.

• Il Bologna ha pareggiato due delle ultime tre partite di Serie A (1P): tante quante in tutte le precedenti 10 nel massimo torneo (6V, 2P).

• Il Bologna va in gol da 10 partite interne consecutive in Serie A (24 nel parziale); in cinque delle sei precedenti gare casalinghe di campionato, invece, i rossoblù erano rimasti a secco.

• La Lazio è imbattuta da otto partite in casa del Bologna in Serie A (4N, 4P): si tratta della striscia aperta più lunga dei biancocelesti contro squadre attualmente nel massimo campionato.

• La Lazio ha racimolato quattro punti nelle prime quattro trasferte di campionato (1V, 2N, 1P): era dal 2015/16 che i biancocelesti non ne collezionavano meno (tre in quell’occasione, 1V, 3P) in esterna a questo punto della stagione.

• Cinque i cartellini gialli incassati dal Bologna in questo match; quella rossoblù è la squadra che ha collezionato più ammonizioni (27) in questa Serie A: almeno sette in più di qualsiasi altra squadra.

• La Lazio ha colpito sette legni in questa Serie A: nessuna squadra ne conta di più nei cinque maggiori campionati europei.

• Per la prima volta in questo campionato, Simone Inzaghi non ha effettuato alcun cambio rispetto all’undici titolare precedente.