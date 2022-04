Serie A: Bologna-Udinese 2-2, gol e spettacolo al Dall'Ara

BOLOGNA-UDINESE 2-2

Per i padroni di casa a segno Hickey e Sansone, mentre per i friulani centri di Udogie e Success, il migliore in campo

Gol, emozioni e spettacolo nel 2-2 tra Bologna e Udinese, due squadre che possono ormai considerarsi salve. Al Dall'Ara il match si sblocca dopo soli 6', con il diagonale vincente di Hickey. La risposta dei friulani al 25', con l'assist di tacco di Success per il tiro di Udogie. L'attaccante nigeriano, il migliore in campo, ribalta il match dopo 24 secondi nella ripresa, ma i padroni di casa trovano il pareggio definitivo con un tocco ravvicinato di Sansone appena entrato in campo. I bianconeri salgono a 40 punti, uno in più degli emiliani. Bologna-Udinese, show al Dall'Ara







































LA PARTITA

Bologna e Udinese pareggiano per la quinta volta di fila, si dividono la posta in palio e - cosa più importante - sono praticamente salve. Le due compagini, prossime avversarie dell'Inter tra mercoledì e domenica, confermano di attraversare un buon momento generale di salute e lanciano un avvertimento ai nerazzurri, che dovranno sudarseli i tre punti prima al Dall'Ara e poi alla Dacia Arena.

Il Bologna è in piena emergenza: Arnautovic, Medel e Soumaoro sono squalificati, Skorupski, Vignato e Schouten sono out per un virus intestinale e nel riscaldamento si ferma anche Dijks. In porta esordio per Bari, davanti il tandem Orsolini-Barrow. Cioffi deve fare a meno di Beto e non recupera nemmeno Pereyra: in attacco c'è Success con Deulofeu.

Alla prima azione i padroni di casa sbloccano il match: Svanberg vede l'inserimento di Hickey, diagonale di sinistro che sbatte contro il palo e batte Silvestri (6'). Quinto gol in campionato per il terzino scozzese, titolare solo per il forfai all'ultimo minuto di Dijks. I friulani, però, non stanno a guardare e comandano il gioco per lunghi tratti: al 22' grande percussione di Molina che scambia con Success, si infila centralmente ma il suo tiro è murato da Bardi. Passano tre minuti e arriva il meritato pareggio, al termine di una splendida azione: Deulofeu per Success che smarca di tacco Udogie, esterno sinistro vincente. Le due squadre, che navigano in una posizione tranquilla di classifica, giocano a viso aperto e lasciano spazi: al 41' il lancio in verticale di Soriano per Barrow è con il contagiri, ma il gambiano al limite controlla male e poi calcia rasoterra centralmente.

La ripresa si apre con il sorpasso friulano dopo appena 24 secondi: Deulofeu serve Success, che stoppa di petto e al volo non lascia scampo a Bardi. Il nigeriano è scatenato e al 58' calcia questa volta debolmente tra le braccia di Bardi. I padroni di casa si giocano le carte Sansone e Aebischer, passando a 4 in difesa, e proprio l'attaccante appena entrato fa 2-2 a porta vuota sul cross teso sul secondo palo di Orsolini. Libere di testa e con la salvezza in tasca, Bologna e Udinese continuano a sfidarsi a viso aperto e i ribaltamenti di fronte sono continui. Non arrivano altri gol, ma al triplice fischio di Santoro le due squadre si dividono punti e applausi per una partita davvero intensa ed emozionante.

LE PAGELLE

Hickey 6,5 - Non doveva nemmeno partire titolare e pronti e via trova il diagonale che ti sblocca la gara, confermandosi uno degli esterni più interessanti del campionato.

Bardi 6,5 - All'esordio in campionato se la cava bene. Nel primo tempo è bravo a murare in uscita Molina, nella ripresa dice no allo scatenato Success.

Barrow 5 - La gara di questo pomeriggio è un po' lo specchio dell'intera sua stagione, ovvero opaca. Ha una ghiotta occasione nel finale del tempo sull'assist in verticale di Soriano ma la spreca. Poi poca roba.

Success 7,5 - Grande prestazione dell'attaccante nigeriano, la migliore in maglia Udinese: suo l'assist di tacco per Udogie e il gol del momentaneo 2-1. Una spina nel fianco.

Deulofeu 7 - Tutte le azioni offensive più pericolose passano dai suoi piedi e c'è il suo zampino in entrambi i gol dei friulani

Perez 5 - Anello debole della retroguardia, si becca un giallo per un fallaccio su Svanberg che gli costerà la squalifica e non riesce a contenere Orsolini in occasione del 2-2.



IL TABELLINO

BOLOGNA-UDINESE 2-2

Bologna (3-5-2): Bardi 6,5; Bonifazi 6, Binks 5,5 (13' st Sansone 6,5), Theate 6; De Silvestri 5,5, Soriano 5,5 (42' st Falcinelli sv), Dominguez 5,5 (13' st Aebischer 6), Svanberg 6 (30' st Viola 6), Hickey 6,5 (30' st Mbaye 6); Orsolini 6, Barrow 5. A disp.: Molla, Bagnolini, Dijks, Santander, Stivanello, Kasius, Raimondo. All.: All.: Mihajlovic (in panchina Tanjga) 6

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Pablo Marí 6,5, Perez 5; Molina 6,5, Arslan 5,5 (18' st Samardzic 6), Walace 6, Makengo 6, Udogie 6,5; Success 7,5, Deulofeu 7 (42' st Pussetto sv). A disp.: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Jajalo, Nuytinck, Benkovic, Nestorovski, Soppy. All.: Cioffi 6,5

Arbitro: Santoro

Marcatori: 6' Hickey (B), 25' Udogie (U), 46' Success (U), 14' st Sansone (B)

Ammoniti: Perez (U), Sansone (B), De Silvestri (B), Pussetto (U)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Per la prima volta nella loro storia Udinese e Bologna hanno pareggiato cinque scontri diretti consecutivi in Serie A.

Il Bologna è rimasto imbattuto in quattro gare consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2021.

L’Udinese ha subito gol in almeno 11 gare in una singola stagione di Serie A per la prima volta dalle ultime 12 partite del campionato scorso.

Aaron Hickey è il quarto difensore del Bologna ad aver realizzato almeno cinque in un singolo campionato di Serie A dopo Salvatore Fresi (otto nel 2001/2002), Michele Paramatti (cinque nel 1997/1998) e Giovanni Vastola (nove nel 1965/1966).

Quello di Aaron Hickey al minuto 5:19 è il gol più veloce del Bologna in questa stagione di Serie A.

Mattias Svanberg ha fornito tre passaggi vincenti in questo campionato, non ha mai fatto meglio in un singolo torneo di Serie A (tre anche nel 2018/19).

Nicola Sansone ha trovato il gol in Serie A 421 giorni dopo l’ultima volta (gol v Lazio).

Riccardo Orsolini è stato coinvolto in cinque gol contro l’Udinese (due reti e tre assist), contro nessun’altra squadra ha fatto meglio in Serie A (cinque anche contro il Parma).

Gerard Deulofeu ha partecipato ad almeno 15 gol in questa Serie A, l’ultimo attaccante dell’Udinese ad aver raggiunto questo traguardo è stato Antonio Di Natale nella stagione 2014/15 (14 gol e sette assist).

Due dei tre gol in questa Serie A di Iyenoma Udogie sono arrivati in trasferta (l'altro v Milan).

Solo Domenico Berardi (11) ha fornito più assist di Isaac Success (sette) tra gli attaccanti in questa Serie A.

Isaac Success ha partecipato a cinque gol nelle ultime cinque presenze (un gol e quattro assist), una partecipazione in più di quelle ottenute nelle prime 15 gare disputate in Serie A.

Presenza numero 100 in Serie A per Kevin Bonifazi.

Per la prima volta in questo campionato il Bologna ha schierato almeno cinque giocatori italiani nell'undici di partenza.