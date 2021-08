Serie A, Bologna-Salernitana 3-2: De Silvestri show, Mihajlovic vince la prima

BOLOGNA-SALERNITANA 3-2

In una sfida incredibile, i campani passano in vantaggio due volte, ma vengono raggiunti da Arnautovic e dalla doppietta di testa dell'ex Torino

Nella prima giornata di Serie A, la sfida tra Bologna e Salernitana termina 3-2. Il vantaggio è di Bonazzoli su rigore al 52’, poi De Silvestri pareggia di testa (59’). Campani di nuovo avanti con M. Coulibaly al 70’, ma prima Arnautovic al 75’ e poi ancora De Silvestri, sempre di testa, ribaltano tutto. Tre i rossi, tutti per doppia ammonizione: Strandberg per i campani nel primo tempo, Soriano e Schouten nella ripresa per i rossoblù.

LA PARTITA

Due stati d’animo del tutto opposti: scacciare le streghe dopo la sciagurata eliminazione di Coppa Italia contro la Ternana e festeggiare il ritorno in Serie A, dopo oltre vent’anni. Con questi intenti Bologna e Salernitana si affrontano al Dall’Ara per la prima sfida stagionale in campionato della loro stagione. E a centrare completamente l’obiettivo sono i felsinei, in una sfida dai tanti colpi di scena, specie nel secondo tempo. All’11’ è il neoarrivato Arnautovic a tentare il primo tiro della sfida, facendo però solo il solletico a Belec, mentre è Skorupski pochi minuti dopo ad esibirsi nella prima parata vera e propria, su calcio di punizione scoccato da Bonazzoli. Gli uomini di Castori si dimostrano attenti e compatti ed i ritmi della sfida non decollano: al 32’ è Hickey da fuori a tentare di spezzare la monotonia, ma senza fortuna. Poi, nel giro di un minuto, la Salernitana resta in 10: è il 35’ quando Rapuano assegna un doppio giallo a Strandberg che prima atterra Orsolini e, pochi secondi dopo, colpisce con il braccio su tiro di Arnautovic. La pressione del Bologna sale: è il colpo di testa di Dominguez (37’) a spaventare i campani, ma la palla sfila di poco a lato della porta. Ospiti comunque coraggiosi, nonostante l’inferiorità: ci prova Djuric, ancora di testa e sul finire della prima frazione, ma la buona sorte non lo assiste.

Nella ripresa è tutto un altro film. Al 50’ Soriano colpisce con una gomitata il volto di Djuric dopo azione d’angolo: con l’ausilio della Var, Rapuano mostra il secondo giallo al centrocampista del Bologna, già ammonito, e decreta il rigore per i campani che Bonazzoli trasforma (52’). La reazione dei padroni di casa è quasi immediata: al 59’, su angolo di Sansone, è il colpo di testa di De Silvestri a portare i rossoblù al pareggio. I felsinei mettono fuori la testa: ci prova Arnautovic, mentre Castori butta dentro il nuovo acquisto Simy. Al 70’ è Mamadou Coulibaly a riportare in vantaggio la Salernitana: dopo aver impegnato Skorupski si avventa sulla respinta e di sinistro a giro trova l’incrocio. I padroni di casa non ci stanno: è il minuto 75’ quando Arnautovic, dal cuore dell’area, si gira in rapidità e di sinistro fulmina Belec. Due minuti dopo ancora De Silvestri di testa, con uno stacco imperioso, porta sul 3 a 2 la sfida, siglando la sua prima doppietta in Serie A. Il Bologna finisce in 9, perché Schouten si becca il terzo rosso di serata, sempre per doppia ammonizione. Gli uomini di Castori ci provano anche nei 6 minuti di recupero, ma il risultato non cambia e Mihajlovic può far festa.

LE PAGELLE

Arnautovic 6.5: Il centravanti che mancava al Bologna. Vivacchia fino al 75’, poi fa quello che per cui è stato preso: un gran gol.

Soriano 4.5: Capitano e uomo simbolo dei rossoblù, non punge in avanti e fa fatica a fare filtro. Poi il rosso che macchia la sua prestazione già poco positiva.

De Silvestri 8: Una doppietta di testa da urlo, la prima nella sua carriera, per una serata che ricorderà a lungo.

Bonazzoli 6.5: Acquistato per fare la differenza davanti, ha doti tecniche e si vede. Trasforma un rigore e lotta su ogni pallone.

Ruggeri 6.5: Prodotto del vivaio atalantino, si dimostra sempre all’altezza e affronta con coraggio ogni situazione di gioco.

M. Coulibaly 7: Tra i migliori dei suoi: corsa, ardore e forza fisica. E timbra una rete di pregevole fattura: le doti migliori per guidare il centrocampo.

IL TABELLINO

BOLOGNA – SALERNITANA 3-2

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Hickey 6 (dall'11' st Vignato 6), Medel 6, Bonifazi 6, De Silvestri 8; Schouten 5, Dominguez 6 (dal 40’ st Svanberg sv); Orsolini 5.5 (dal 40’ st Skov Olsen sv), Soriano 4.5, Barrow 5 (dall'11’ st Sansone 6); Arnautovic 6.5 (dal 41‘ st Van Hooijdonk sv). A disp.: Bardi, Soumaoro, Amey, Mbaye, Kingsley, Khailoti, Annan. All.: Mihajlovic 6.5

Salernitana (3-5-2): Belec 6; Gyomber 5.5, Strandberg 4.5, Jaroszynski 6 (dal 37’ st Obi sv); Kechrida 6 (dal 31’ st Zortea 6), L. Coulibaly 6 (dal 31’ st Bogdan 6), M. Coulibaly 7, Capezzi 5.5 (dal 37’ st Schiavone sv), Ruggeri 6.5; Bonazzoli 6.5, Djuric 5.5 (dal 19’ st Simy 6). A disp.: Fiorillo, De Matteis, Aya, Iannone, Kristoffersen, Kastanos. All.: Castori 6

Arbitro: Rapuano

Marcatori: rig. 52’ Bonazzoli (S), 59’ e 77' De Silvestri (B), 70’ M. Coulibaly (S), 75’ Arnautovic (B)

Ammoniti: Jaroszynski (S), Bonifazi (B), Sansone (B)

Espulsi: Strandberg (S) al 34’ per doppia ammonizione, Soriano (B) al 51’ per doppia ammonizione, Schouten all’88’ (B) per doppia ammonizione

LE STATISTICHE

Era dalla stagione 1976/77 che il Bologna non segnava almeno tre gol all’esordio stagionale in Serie A.

Questa è la prima sconfitta per la Salernitana all’esordio stagionale dal suo ritorno in Serie B nella stagione 2015/16 (2V, 4N, 1P).

Il Bologna ha ricevuto 8 rigori contro in Serie A da inizio 2021: solo l'Udinese (13) ne ha ricevuti di piú in questo anno solare nella competizione.

Prima di Stefan Strandberg, l'ultimo giocatore della Salernitana a ricevere un cartellino rosso in Serie A era stato Gennaro Gattuso contro il Perugia nel marzo 1999.

La Salernitana non riceveva e trasformava un rigore in Serie A da quello di Salvatore Fresi nel maggio 1999 (vs Piacenza).

Quarta espulsione ricevuta da Soriano in Serie A, la prima da luglio 2020 contro l'Inter (tre di questi cartellini rossi sono stati ricevuti con la maglia del Bologna).

Quello contro il Bologna è il primo rigore calciato e trasformato in Serie A per Federico Bonazzoli.

Sei dei nove gol realizzati da Federico Bonazzoli in Serie A sono arrivati in estate.

Mamadou Coulibaly è il secondo giocatore africano a trovare il gol per la Salernitana in Serie A: il primo fu Rigobert Song nella stagione 1998/99.

Lorenzo De Silvestri, alla prima doppietta in Serie A, ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze nel massimo campionato; uno in più rispetto alle precedenti 74 partite giocate nella competizione.

Marko Arnautovic è il primo attaccante austriaco a realizzare un gol in Serie A da Anton Polster nel maggio 1988.