Serie A, Bologna-Empoli 3-0: decide una tripletta di Orsolini

BOLOGNA-EMPOLI 3-0

Al Dall'Ara i rossoblù passano grazie a una prestazione super dell'esterno offensivo: sesta sconfitta per i toscani

Orsolini show, tripletta all'Empoli





























Il Bologna si sblocca e ritrova i tre punti. Nel lunch match della settima giornata di Serie A la squadra di Thiago Motta batte 3-0 l'Empoli e si porta a ridosso della zona valida per l'Europa. Al Dall'Ara nel primo tempo Orsolini (21') sblocca il match con una magia, Berisha si supera su Ndoye e Zirkzee e la reazione dell'Empoli sbatte contro Skorupski e il palo. Nella ripresa i toscani provano ad aumentare i giri per pareggiare, ma sale ancora in cattedra Orsolini che chiude la gara firmando una gran tripletta (66' e 93').

LA PARTITA

Senza lo squalificato Saelemaekers e gli infortunati Locumì e Posch, al Dall'Ara Thiago Motta piazza Orsolini, Ferguson e Ndoye alle spalle di Zirkzee per dare la scossa dopo tre 0-0 consecutivi e in mediana si affida a Freuler e Moro. Reduce dalla vittoria con la Salernitana, Andreazzoli invece davanti punta tutto su Baldanzi a supporto di Cambiaghi e Caputo e sostituisce gli assenti Pezzella e Bereszynski con Ebuehi e Cacace. Con le squadre alte, la gara si sposta subito sugli esterni. Ed è il Bologna a faticare di più in fase di non possesso. Aggressivo sui portatori, l'Empoli appoggia la manovra con tanti uomini, inventa con Baldanzi tra le linee e costringe i rossoblù a serrare le linee e a giocare di rimessa. Da una parte Skorupski si oppone a Ebuehi e Caputo, dall'altra Walukiewicz mura invece un tentativo di Ferguson, Orsolini aumenta i giri nell'uno contro uno e Zirkzee non trova la porta da buona posizione. Occasioni che aumentano la pressione dei padroni di casa e portano al vantaggio del Bologna. Dopo una grande parata di Berisha su Ndoye, ci pensa Orsolini a far saltare il banco con una giocata sublime: controllo di tacco, dribbling a rientrare e sinistro al volo vincente. Gol che fa esplodere il Dall'Ara e innesca subito la reazione dell'Empoli. Maleh centra un palo, poi Skorupski vola su un destro velenoso di Baldanzi e il VAR annulla un gol di Caputo per una posizione irregolare di Ebuehi. A caccia del pari, gli uomini di Andreazzoli alzano il baricentro e spingono, ma prestano anche il fianco alle ripartenze del Bologna e sul finire del primo tempo Berisha è costretto a un mezzo miracolo su Zirkzee dopo una volata in campo aperto di Ndoye.

La ripresa si apre con l'Empoli in spinta e una punizione alta di Marin. Caputo esalta i riflessi di Skorupski sugli sviluppi di un corner, poi Berisha esce bene su Ndoye e Motta e Andreazzoli mescolano un po' le carte con i cambi. Nell'Empoli fuori Ranocchia e Cambiaghi, dentro Fazzini e Cancellieri. Nel Bologna invece El Azzouzi prende il posto di Moro. Appena entrato in campo, Cancellieri accelara a sinistra e impegna Skorupski, poi Caputo non inquadra la porta sugli sviluppi di un corner. Occasioni che allungano le squadre e concedono campo al contropiede rossoblù. Servito forse con troppo altruismo in area da Zirkzee, Orsolini sbaglia davanti a Berisha, poi poco dopo si fa subito perdonare raddoppiando i conti con freddezza. Gol che smorza la carica dei toscani e indirizza definitivamente la gara sui binari rossoblù innescando un finale in discesa. Aebischer, De Silvestri, Bastoni, Destro e Shpendi entrano al posto di Freuler, Corazza, Cacace, Baldanzi e Caputo. Ma ormai è tutto finito e gli ultimi minuti sono buoni solo per vedere un colpo di testa fuori di Destro e per applaudire il terzo gol di Orsolini. Una tripletta che lancia il Bologna e costringe l'Empoli a incassare la sesta sconfitta stagionale su sette gare.



LE PAGELLE

Orsolini 7,5: parte a destra e spinge alternando azioni in profondità e tagli verso il centro per andare al tiro. Ha un altro passo rispetto a Cacace e quando lo punta si vede. Sblocca il Bologna con una gran tripletta. Il primo gol è un mix di tecnica, rapidità e precisione da mostrare nelle scuole calcio. Nella ripresa si divora il 2-0, poi si fa subito perdonare firmando il tabellino ancora due volte col suo sinistro e portandosi a casa il pallone

Skorupski 7: sicuro, attento e reattivo tra i pali. Nel primo tempo si oppone a Ebuehi, Caputo e Baldanzi con tre interventi importanti. Nella ripresa dice ancora no a Caputo tenendo ancora inviolata la porta

Zirkzee 6,5: solito lavoro efficace al centro dell'attacco con fisicità e tecnica, ma con poca freddezza nelle conclusioni. Nel primo tempo si fa ipnotizzare da Berisha e spreca una grande occasione per raddoppiare, nella ripresa è troppo altruista sottoporta

Baldanzi 6: gran passo e piedi buoni tra le linee. Gli manca solo il guizzo giusto per andare a bersaglio, ma le azioni pericolose dell'Empoli passano sempre da lui. Nella ripresa cala

Caputo 5,5: ha un paio di buone occasioni per andare a segno, ma Skorupsi è attento e la mira non è perfetta

Cacace 5: pomeriggio complicato a rincorrere Orsolini. Fatica fin dall'inizio in marcatura sull'esterno rossoblù e non riesce ad arginarlo nell'uno contro uno. Nel finale anche qualche problema fisico

Berisha 7: nel primo tempo tiene a galla l'Empoli con due grandi parate su Ndoye e Zirkzee. Reattivo anche nella ripresa su Ferguson. Sui gol di Orsolini invece non può fare nulla.

IL TABELLINO

BOLOGNA-EMPOLI 3-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Corazza 6 (23' st De Silvestri 6), Beukema 6,5, Calafiori 6, Kristiansen 6; Freuler 6 (23' st Aebischer 6), Moro 6 (9' st El Azzouzi 5,5); Orsolini 7,5, Ferguson 6, Ndoye 6,5 (41' st Lykogiannis sv); Zirkzee 6,5 (41' st Van Hooijdonk sv).

A disp.: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Fabbian, Urbanski, Karlsson. All.: Thiago Motta 7

Empoli (4-3-1-2): Berisha 7; Ebuehi 6, Walukiewicz 5, Luperto 5, Cacace 5 (24' st Bastoni); Marin 5,5, Ranocchia 5,5 (14' st Fazzini 5,5), Maleh 5,5; Baldanzi 6 (24' st Destro 5,5); Cambiaghi 5,5 (14' st Cancellieri 6), Caputo 5,5 (34' st Shpendi sv).

A disp.: Perisan, Stubljar, Guarino, Ismajli, Grassi, Kovalenko, Gyasi. All.: Andreazzoli 5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 21' Orsolini (B), 21' st Orsolini (B), 47' st Orsolini (B)

Ammoniti: Corazza, El Azzouzi (B); Cacace, Walukiewicz, Ranocchia, Cancellieri (E)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• Prima di Riccardo Orsolini, alla prima tripletta in Serie A, l’ultimo giocatore del Bologna a segnare tre reti in una singola partita della competizione era stato Rodrigo Palacio contro la Fiorentina il 2 maggio 2021 mentre l’ultimo italiano a segnare una tripletta in rossoblù era stato Marco Di Vaio contro la Sampdoria l’otto marzo 2009.

• Riccardo Orsolini è il primo calciatore a trovare la rete in sei stagioni di fila con la maglia del Bologna in Serie A da Giuseppe Signori, tra il 1998/99 e il 2003/04.

• L’Empoli è la squadra contro cui Riccardo Orsolini ha segnato più gol in Serie A (cinque).

• Il Bologna ha vinto due delle ultime tre gare interne di Serie A (1N), tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti nove gare casalinghe del torneo.

• Il Bologna ha vinto quattro partite di fila del lunch match domenicale per la prima volta in Serie A.

• L’Empoli ha perso tutte le prime tre gare stagionali fuori casa di un singolo torneo di Serie A per la terza volta nella loro storia, dopo il 2003/04 e il 1987/88.

• Il Bologna (2V, 4N, 1P) ha perso solo una delle prime sette giornate di un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal campionato 2002/03 (tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta in quel caso).

• Il Bologna ha raccolto quattro clean sheets di fila in Serie A per la prima volta dal marzo 2016 (quattro anche in quel caso con Roberto Donadoni in panchina).

• Solo l’Inter (tre) ha subito meno reti rispetto al Bologna (quattro) in questa Serie A; gli emiliani non subivano meno gol dopo sette giornate di un singolo torneo della massima serie dal 2001/02 (tre in quel caso).

• L’Empoli, un gol realizzato nel torneo, è diventata la terza squadra negli anni 2000 ad avere non più di una rete dopo le prime sette gare stagionali in Serie A, dopo Livorno (2009/10) e Frosinone (2018/19).

• L’Empoli è la squadra dei cinque maggiori campionati europei in corso che ha segnato meno reti (uno).

• L’Empoli (16) è la squadra che ha subito più reti in questa Serie A.

• Il Bologna ha presentato sei capitani diversi nelle prime sette giornate di questa Serie A (Aebischer, De Silvestri, Domínguez, Ferguson, Orsolini e Posch), almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra squadra nel torneo in corso.

• Lewis Ferguson ha servito il suo primo assist in Serie A alla 39a presenza nel torneo.

• Lorenzo De Silvestri ha giocato oggi la sua 422a partita in Serie A agganciando così Luca Marchegiani e Paolo Cannavaro (entrambi 422) al 47° posto della classifica all-time dei giocatori con più presenze in Serie A.

• Tyronne Ebuehi ha giocato contro il Bologna la sua 50a partita in Serie A.

• Con 24 anni e 258 giorni di media quello odierno è l’11 di partenza più giovane schierato dal Bologna in questa Serie A.