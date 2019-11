Mihajlovic venerdì in conferenza con i medici

L'ANNUNCIO

Sinisa Mihajlovic ha convocato una conferenza stampa venerdì 29 novembre alle ore 11. Il tecnico del Bologna incontrerà i giornalisti affiancato dai medici del Policlino S. Orsola che lo hanno in cura. Dopo il trapianto di midollo osseo e il terzo ciclo di chemioterapia terminato per combattere la leucemia l'allenatore serbo dovrebbe fare il punto della situazione sulle sue condizioni di salute.

Mihajlovic ha lasciato l'ospedale cinque giorni fa ed è andato subito a Casteldebole per seguire l'allenamento della squadra. Il serbo. però, non è andato in panchina contro il Parma.