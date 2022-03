Mihajlovic difende Donnarumma: "PSG scelta sbagliata, ma siete troppo cattivi"

Sinisa Mihajlovic prende le difese di Gigio Donnarumma, finito nell'occhio del ciclone per l'errore che ha regalato l'1-1 al Real Madrid e cambiato il corso della partita, finita con la clamorosa elimazione del PSG. "Fallo di Benzema? Non lo so, sono quelle situazioni grigie che vanno interpretate dall'arbitro. Voi siete troppo cattivi con Donnarumma, sia i francesi che gli italiani - ha detto il tecnico serbo che ha fatto debuttare il portiere in Serie A ai tempi del Milan -. Gli fate pagare tutto, lui non ha fatto la scelta giusta, anch'io ho parlato con lui e gli avevo consigliato di rimanere, ma ha scelto così. Se non ci fosse stato Donnarumma l'Italia non avrebbe vinto l'Europeo, è stato il protagonista. È un bravo ragazzo comunque".

ansa