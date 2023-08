Serie A, Juventus-Bologna 1-1: primo passo falso per Allegri

JUVENTUS-BOLOGNA 1-1

I bianconeri soffrono nel primo tempo e vengono puniti dalla rete di Ferguson. Nella ripresa trovano il pari con Vlahovic, al secondo gol in due partite

Finisce 1-1 Juventus-Bologna, anticipo della seconda giornata di Serie A. I bianconeri soffrono molto nel primo tempo e vanno sotto al 24' puniti da un inserimento di Ferguson. Nella ripresa reagiscono guidati da Vlahovic, che prima si vede annullare l'1-1, poi lo trova quando mancano 10 minuti alla fine su assist del neo entrato Iling Jr. Allegri evita la sconfitta, ma incappa nel primo passo falso della stagione.

Se quella di Udine aveva parzialmente illuso, la Juve che debutta in casa torna a mettere in mostra tutti i limiti e le incertezze delle ultime stagioni. I primi 45' fanno riemergere i fantasmi del passato, fatti di un gioco lento e privo di idee, oltreché di qualche incertezza difensiva di troppo. Nel secondo tempo viene fuori l'orgoglio della squadra che, unito ai vantaggi di una panchina lunga, permette di rimettere parzialmente a posto le cose. La sensazione è però che per tornare finalmente a competere ai vertici del campionato la strada sia ancora molto, molto lunga.

LA PARTITA

I ritmi in avvio sono piuttosto blandi, con le squadre che si alternano in un possesso palla abbastanza sterile e senza sbocchi. Il Bologna è molto compatto, la Juve poco aggressiva e il diluvio che si abbatte su Torino non aiuta a rendere il match particolarmente brillante sul piano dello spettacolo. La prima buona chance è per gli ospiti al 22' e capita sul destro di Ndoye, ma Perin è attento e blocca a terra. Passano due minuti e gli emiliani la sbloccano: grande manovra spalle alla porta di Zirkzee, che approfitta anche di un maldestro scontro Bremer-Alex Sandro, e spalanca a Ferguson la strada per il gol dello 0-1. La reazione bianconera è abbastanza confusa, gli esterni spingono poco e male mentre le verticalizzazioni per Chiesa e Vlahovic sono rare e quasi sempre imprecise. Il Bologna va un po' in affanno nel finale, ma è bravo a chiudersi a riccio e gli uomini di Allegri vanno al riposo sotto di un gol e con zero occasioni create.

Nella ripresa i bianconeri si ripresentano in campo con un'altra intensità, provando a schiacciare il Bologna nella propria metà campo. Dopo 7' la pressione è ripagata da un gol di Vlahovic su bella sponda di Bremer, ma Di Bello annulla interpretando (in maniera piuttosto forzata) come attiva la posizione di fuorigioco di Rabiot. Pochi minuti dopo è Weah, dalla distanza, a impegnare Skorupski. Dopo la sfuriata iniziale i ritmi calano, Allegri inserisce Pogba e Iling Jr per tentare di rinvigorire la squadra, ma l'inglese viene graziato pochi minuti dopo quando su un ribaltamento di fronte si arrangia su Ndoye per impedirgli di buttarla in rete a porta vuota. Di Bello valuta l'intervento come contrasto di gioco e fa proseguire. A 10' dalla fine è ancora lui protagonista, ma questa volta in positivo: cross pennellato dalla sinistra per la testa di Vlahovic, che si avvita alla perfezione e batte Skorupski trovando l'1-1. Nel finale c'è spazio per un tentativo di assedio non particolarmente efficace e anche per qualche rischio in contropiede, ma alla fine il pareggio è il risultato più giusto per una sfida dai due volti.

LE PAGELLE

Weah 5,5 - Timido, impacciato e poco coinvolto nella manovra nel primo tempo. Più coraggioso e propositivo nella ripresa, quando tutta la squadra alza i giri del motore. Per la sufficienza piena manca ancora qualcosa.

Vlahovic 6,5 - Servito poco e male, ha il merito di non scoraggiarsi e non innervosirsi nemmeno dopo una rete annullata in maniera discutibile. Un gran gol di testa salva i suoi dalla sconfitta e gli fa fare 2 su 2 in campionato.

Iling Jr 6,5 - Fortunato su quel contrasto in area con Ndoye che poteva costare carissimo (il rigore appare netto), bravo a sfruttare l'imbucata di Pogba e a trovare il meraviglioso assist per l'1-1.

Zirkzee 6,5 - Non ha la presenza fisica di Arnautovic, ma riesce comunque a reggere alla grande il peso dell'attacco rossoblù, dialogando bene con i compagni e servendo a Ferguson l'assist per il gol dello 0-1.

Ferguson 6,5 - Si conferma l'uomo in più della squadra di Thiago Motta. Spina nel fianco della difesa bianconera con i suoi inserimenti e la sua capacità di vedere la porta.

Orsolini 5,5 - Fresco di rinnovo non disputa una delle sue migliori partite in rossoblù. Un po' in ombra rispetto ai compagni di reparto e poco nel vivo del gioco.

IL TABELLINO

Juventus-Bologna 1-1

Juventus (3-5-2): Perin 6; Danilo 6,5, Bremer 6, Alex Sandro 5,5; Weah 5,5 (37' st McKennie 6), Fagioli 6 (21' st Pogba 6), Locatelli 5 (37' st Yildiz 5,5), Rabiot 6, Cambiaso 5 (21' st Iling Jr 6,5); Chiesa 6 (29' st Milik 5,5), Vlahovic 6,5.

Allenatore: Allegri 5,5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Posch 6,5, Beukema 6,5, Lucumì 6, Lykogiannis 6 (16' st Corazza 6,5); Moro 6,5 (16' st Dominguez 6), Aebischer 6 (40' st El Azzouzi 6); Ndoye 6,5 (45'+2 st Fabbian sv), Ferguson 6,5, Orsolini 5,5 (16' st Karlsson 6); Zirkzee 6,5.

Allenatore: Thiago Motta 6,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 24' Ferguson (B), 35' st Vlahovic (J)

Ammoniti: Rabiot (J), Posch (B), Yildiz (J)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• La Juventus è imbattuta nelle ultime 23 partite di Serie A disputate contro il Bologna; per i bianconeri si tratta della striscia aperta di imbattibilità più lunga nella competizione.

• Dusan Vlahovic ha segnato sei gol contro il Bologna in Serie A, più che contro ogni altra squadra nella competizione.

• Dusan Vlahovic ha segnato sette gol in 10 partite di Serie A disputate ad agosto, una media di 0.7 a incontro: è il mese in cui in media segna di più nella competizione.

• Il Bologna ha trovato il gol in ciascuna delle ultime otto partite esterne di Serie A, propria miglior striscia nella competizione dal 2002.

• Tutti i tre assist forniti finora da Joshua Zirkzee in Serie A sono arrivati in trasferta.

• Lewis Ferguson ha segnato con il suo sesto tiro tentato in questo campionato, il secondo nello specchio della porta.

• La Juventus ha subito gol per due partite di Serie A di fila contro il Bologna per la prima volta dal 2012.

• Quella di oggi è stata la presenza numero 250 per Lukasz Skorupski in Serie A.