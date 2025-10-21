Italiano ricoverato per polmonite: "Situazione in lento miglioramento"

Il tecnico si trova da ieri al Sant'Orsola: non sarà in panchina giovedì per l'Europa League.
Nella giornata di ieri Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, è stato ricoverato al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto da Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. Lo rende noto il club rossoblù.
Come comunicato sul proprio sito dalla stessa società, "l'allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club". Il tecnico, dunque, non sarà in panchina giovedì nella sfida di Europa League contro la Steaua Bucarest.