Orsolini bomber a "sorpresa": nel 2025 solo Lautaro ha segnato di più

Dopo sette giornate l'esterno del Bologna è il capocannoniere della Serie A con cinque goldi Stefano Ronchi
Grazie alla rete contro il Cagliari, Riccardo Orsolini ha tagliato il traguardo dei 70 gol con la maglia del Bologna confermando di essere in un momento straordinario della sua carriera. Numeri alla mano, dopo sette giornate, l'esterno rossoblù si è portato in cima alla classifica cannonieri della Serie A con cinque centri (2 rigori) lasciandosi alle spalle Pulisic e Nico Paz a quota 4 gol e ribadendo l'ottimo feeling col gol da diversi mesi a questa parte. Dall'inizio del 2025, del resto, Orsolini è stato uno dei giocatori con il miglior rendimento nel campionato italiano.
Un bomber a "sorpresa" preziosissimo nell'uno contro uno a destra e implacabile in zona gol col suo sinistro a giro. Un mix di rapidità, precisione e determinazione che da inizio anno l'ha rilanciato prepotentemente anche in Nazionale e piazzato in cima alla lista dei calciatori più decisivi della Serie A. Considerando tutte le competizioni, da gennaio Orsolini ha "bussato" ben 16 volte: più di Pulisic (15 gol), Thuram (10 gol), Yildiz (7 gol) e Kean (11 gol). In Italia solo Lautaro Martinez è riuscito a fare meglio di Orsolini dal punto di vista realizzativo nello stesso periodo con 20 reti complessive. Un dato che fa riflettere sul rendimento, sul peso e sulla crescita del 28enne di Ascoli Piceno agli ordini di Italiano. Bologna si gode super Orsolini.
DI VAIO: "ORSOLINI AL MONDIALE SAREBBE UN SOGNO"
"Orsolini rappresenta lo spirito della squadra, ieri è entrato per 20-25 minuti e ha fatto la differenza. Siamo contenti, deve continuare così, anche perché alla fine dell'anno c'è un Mondiale da raggiungere per la nazionale e per lui stesso. Se riuscisse a partecipare, sarebbe un sogno anche per il club". Lo ha detto il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio a margine della cerimonia di consegna dei Premi Scopigno, dove ha ricevuto il riconoscimento come manager of the year.