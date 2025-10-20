Orsolini bomber a "sorpresa": nel 2025 solo Lautaro ha segnato di più

DI VAIO: "ORSOLINI AL MONDIALE SAREBBE UN SOGNO"

"Orsolini rappresenta lo spirito della squadra, ieri è entrato per 20-25 minuti e ha fatto la differenza. Siamo contenti, deve continuare così, anche perché alla fine dell'anno c'è un Mondiale da raggiungere per la nazionale e per lui stesso. Se riuscisse a partecipare, sarebbe un sogno anche per il club". Lo ha detto il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio a margine della cerimonia di consegna dei Premi Scopigno, dove ha ricevuto il riconoscimento come manager of the year.