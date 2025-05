Italiano: "Con la Juve dovremo essere perfetti, tappa importante nel rush finale"

"I ragazzi stanno bene, tranne Ndoye, Holm e Pedrola. I primi due li recupereremo presto mentre dispiace per Pedrola - ha proseguito Italiano parlando delle condizioni dei giocatori a disposizione e degli infortunati -. Sono convinto, però, che domani faremo prestazione ma non finisce qui per me". "Su Cambiaghi penso che quando si rientra da un infortunio come il suo, momenti di alti e bassi sono normali - ha aggiunto -. Anche lui sta subendo tutto questo e non è perché è più specializzato a rompere la partita a gara in corso, quanto perché viene da un infortunio importante". "Cercheremo di partire con l'11 migliore per mettere in difficoltà la Juve - ha continuato -. Sicuramente i subentrati ci stanno dando tantissimo". "Castro da ieri sta molto meglio, non al 100% ma è più libero, più sciolto e l'ho visto molto bene - ha aggiunto -. Ferguson l'ho visto bene, questa settimana ha spinto ed è guarito al 100%. Dallinga per me si sta muovendo bene, e parlo rispetto a quando è arrivato all'inizio dell'anno, con e senza palla. Dallinga e Castro sono i nostri numeri 9: Santiago sta tornando e Dallinga sta migliorando".