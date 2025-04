Serie A, Udinese-Bologna 0-0: frenata Champions per Italiano, la Juve si riprende il quarto posto

- Ottavo pareggio, il terzo consecutivo, negli ultimi 11 precedenti in Serie A tra Udinese e Bologna; anche due vittorie per i rossoblù e una per i friulani. In queste partite però quella odierna è la prima terminata 0-0 (l’ultimo incrocio tra queste due squadre terminato con questo punteggio risaliva al 30 marzo 2013, sempre in casa dei bianconeri).

- L’Udinese non ha trovato il gol in tutte le ultime quattro partite in Serie A e non rimaneva a secco di reti per almeno quattro gare consecutive nel massimo campionato dal periodo tra dicembre 1985 e gennaio 1986 (quattro anche in quel caso).

- Il Bologna non ha subito gol in due delle ultime tre trasferte giocate in Serie A, tanti clean sheet quanti quelli registrati nelle precedenti nove gare esterne nel massimo campionato.

- Dal ritorno in Serie A del Bologna nel 2015/16, quella felsinea è la squadra contro cui l'Udinese ha ottenuto più clean sheet in casa (cinque come contro il Genoa).

- Secondo clean sheet casalingo consecutivo dell'Udinese contro il Bologna in Serie A e i friulani non ci riuscivano, in casa contro questo avversario nella competizione, dal periodo tra dicembre 2016 e maggio 2018 (due anche in quel caso).

- 100ª presenza in tutte le competizioni con la maglia del Bologna per Michel Aebischer.

- 150ª presenza nei maggiori cinque campionati europei per Kingsley Ehizibue (tra Udinese e Colonia).

- Il Bologna ha tentato un tiro nello specchio nel corso del primo tempo contro l'Udinese e in questa Serie A ha fatto peggio solo in tre occasioni nelle prime frazioni (zero vs Atalanta, Como e Lazio).

- Prima presenza da titolare nel 2025 in Serie A per Keinan Davis: l'ultima risaliva all'1 dicembre 2024 contro il Genoa.

- Seconda presenza, la prima da titolare, in Serie A nel 2025 per Christian Kabasele: l'unico altro gettone risaliva al 26 gennaio scorso vs Roma, dalla panchina.