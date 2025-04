Fenucci: "Bologna vuole Coppa Italia, Italiano resti"

Un grande ruolo lo ha avuto l'allenatore Italiano: "Abbiamo già iniziato a parlare con lui per prolungare il contratto, indipendentemente dal risultato della classifica finale. Penso che abbia svolto un ottimo lavoro. Non era facile entrare in un gruppo che l'anno prima si era esaltato con un calcio diverso. Lui ci è riuscito con la qualità del lavoro, è entrato nella testa dei giocatori, ha trasformato la squadra, andando a confermare, se non a migliorare i risultati dello scorso anno. Al di là di quello che succederà da qui alla fine, abbiamo intenzione di proseguire il rapporto con lui". "È un percorso lungo, partito dalla Serie B quando siamo arrivati con la nuova proprietà. A partire da Sinisa, successivamente con Thiago Motta e adesso con Italiano si è visto un progressivo miglioramento dei risultati, della qualità del gioco e dell'organico", conclude.