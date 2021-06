Incontro Bologna-Mihajlovic: il tecnico continuerà in rossoblù

Sinisa Mihajlovic esce definitivamente dalla girandola delle panchine. Il tecnico del Bologna, legato al club rossoblù da un contratto in scadenza al 30 giugno 2023, ha incontrato questa mattina la dirigenza. Quasi due ore di incontro, per discutere l'organizzazione del ritiro estivo di Pinzolo, amichevoli e mercato, dopo gli addii di Da Costa, Danilo e Palacio (contratti scaduti). È il segnale di come Mihajlovic e il Bologna andranno avanti assieme anche nella prossima stagione.