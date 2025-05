Il Bologna incontra Italiano per il rinnovo, il Milan è più lontano: i dettagli

Vincenzo Italiano ha vissuto una serata emozionante a Firenze. Il tecnico è tornato per la prima volta da avversario da quando la scorsa estate ha lasciato la società del presidente Commisso. La partita si è conclusa con una sconfitta 3-2 per il suo Bologna, che deve mettere in archivio il sogno di riconfermarsi in zona Champions League anche per la prossima stagione. Il club di proprietà di Saputo pensa al futuro con alla guida ancora Italiano. Oggi Il tecnico riceverà il premio "Bulgarelli-Number 8 e avrà un nuovo colloquio con la società per avere un quadro migliore dei programmi futuri, scrive La Gazzetta dello Sport.