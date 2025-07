La tifoseria del Psg è tra le più rumorose d'Europa e i francesi vogliono provare a sfruttare questo calore anche per la semifinale del Mondiale per Club a New York contro il Real Madrid, squadra più seguita negli States. Per questo, secondo quanto anticipato da l'Equipe, i parigini lanceranno un'offerta speciale per seguire la squadra negli States: 500 euro per il volo di andata e ritorno per New York e per il biglietto della semifinale.