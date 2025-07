L'ad del Milan, Giorgio Furlani, ha parlato delle aspettative per la stagione cominciata ufficialmente oggi ai microfoni della tv del club: "Si riparte, nuova stagione. La scorsa è andata, guardiamo avanti. L'obiettivo è quello di sempre per il Milan: essere competitivi per vincere tutti i trofei a cui partecipiamo,. Guardiamo avanti e quindi forza Milan, sempre!".