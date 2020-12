Il bilancio di Mihajlovic: "Il 2020? Sono vivo..."

Il pareggio in rimonta contro l'Atalanta per passare un Natale sportivamente sereno e un bilancio che va oltre il calcio, va oltre tutto. Sinisa Mihajlovic lo dice in poche parole, che sono come frecce che arrivano dritte all'obiettivo. "Il 2020? Sono rimasto vivo, dal punto di vista personale non potevo chiedere di più". E in effetti non fa una piega, perché l'anno del tecnico del Bologna non è stato un anno come gli altri. La leucemia, le cure, la lunga battaglia e, alla fine, una vittoria che non ha paragoni con niente.