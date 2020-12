Serie A, Bologna-Atalanta 2-2: Tomiyasu e Paz rispondono alla doppietta di Muriel 

BOLOGNA-ATALANTA 2-2

Allo stadio Dall’Ara, nel 14esimo turno del campionato di serie A, la sfida tra Bologna e Atalanta termina col risultato di 2-2. Dea in vantaggio con la doppietta di Muriel, che va a segno prima su rigore (22’) e poi di sinistro (23’) su corta respinta della difesa felsinea. Tomiyasu (73’) e Paz (82’) recuperano la sfida, permettendo ai rossoblù di agguantare il pareggio. Atalanta ora a 22 punti in classifica, il Bologna sale a 15.

LA PARTITA

“Le incomprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre. Per non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve”. Cantavano così, nel 2002, i Tiromancino, in un brano “Per me è importante”, che probabilmente mister Gasperini e il Papu Gomez non hanno inserito nelle loro playlist, visti i recenti dissidi tra i due, che hanno portato a una rottura praticamente inesorabile. Nonostante questo momento delicato che i bergamaschi scendono in campo al Dall’Ara con il piglio giusto, almeno nel primo tempo, reduci dal roboante 4-1 sulla Roma di tre giorni fa. Fin da subito, infatti, in campo si vedono solo Ilicic e compagni: è proprio lo sloveno ad aprire le danze con un tiro-cross (16’) ben controllato da Da Costa. Poco prima della metà della prima frazione di gioco, scocca il momento di Luis Muriel che in poco meno di due minuti annichilisce il Bologna. Prima, al 22’, realizza con freddezza il rigore che Chiffi decreta dopo un incauto intervento in area di Schouten su Ilicic, poi (23’) arpiona col mancino una corta respinta di Dijks e sempre di sinistro fulmina il portiere dei felsinei.

È Atalanta show, con Pessina a giostrare dietro le punte e la cerniera De Roon – Freuler a garantire qualità e quantità. Con Gollini assoluto spettatore, la seconda parte di gara inizia con l’esclusione di Ilicic in favore di Miranchuk e i bergamaschi sempre a fare la partita, praticamente senza opposizione. Il Bologna non punge, Soriano cerca di dare un po’ di respiro ai suoi, Palacio si sbatte ma senza costrutto e Barrow è assente ingiustificato. Ci prova il neoentrato Svanberg, che quanto meno sporca i guanti all’estremo difensore della Dea, poi un lampo in casa Bologna, che ribalta tutto: Tomiyasu sfrutta la sponda di Orsolini e con un tocco sotto batte Gollini (74’). I rossoblù si svegliano definitivamente: Paz (82’), appena entrato, segna di testa dopo azione d’angolo e l’ultimo sussulto lo crea Soriano, calciando alto, per quella che poteva risultare una clamorosa rimonta. Ma il pari, alla fine, è un risultato giusto.

IL TABELLINO

BOLOGNA – ATALANTA 2-2

Bologna (4-2-3-1): Da Costa 6; Tomiyasu 6,5, Medel 6, Danilo 5, Dijks 6 (33’ st Paz 6,5); Schouten 5 (31 ‘st Dominguez 6,5), Baldursson 5 (20’ st Svanberg 6); Vignato 5,5, Soriano 6, Barrow 5 (20’ st Orsolini 6,5); Palacio 6. A disp.: Breza, Calabresi, Denswil, De Silvestri, Khailoti, Pagliuca, Poli, Rabbi. All.: Mihajlovic 6

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6 (36’ Palomino 5,5), Romero 6, Djimsiti 5; Hateboer 6, De Roon 6,5, Freuler 6,5 (40’ st Malinovsky sv), Gosens 6 (40’st Mojica sv); Pessina 6,5; Ilicic 7 (1’ st Miranchuk 5,5), Muriel 7,5 (20’ st D. Zapata 6). A disp.: Rossi, Sportiello, De Paoli, Gyabuaa, Lammers, Sutalo, Traore. All.: Gasperini 6

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 22’, 23’ Muriel (A), 28’ st Tomiyasu (B), 38’ st Paz

Ammoniti: Gosens (A), Djimsiti (A), Mihajlovic (B), Palacio (B), Da Costa (B)

Espulsi: nessuno

LE PAGELLE

Muriel 7,5 – Una doppietta decisiva, una voglia di gol da fare invidia allo sterile attacco del Bologna, in rete solo coi difensori. È lui l’autentico trascinatore della banda di Gasperini. Ma non è bastato.

Freuler 6,5 – Equilibrio, saggezza tattica, corsa. Insieme a De Roon forma una cerniera di centrocampo che è il cuore pulsante di una squadra in netta ripresa.

Ilicic 7 – Gli bastano 45 minuti per mettere il timbro sulla gara: si procura il rigore ed entra in tutte le azioni pericolose dei suoi. Rinato.

Soriano 6 – Uno dei pochissimi a tentare di combinare qualcosa di positivo. Il suo tiro, in pieno recupero, poteva anche cambiare il corso della gara.

Barrow 5 – Da lui ci si aspetta il guizzo, la giocata, un colpo che possa scuotere il gioco dei felsinei. Non propone mai nulla di tutto questo.

LE STATISTICHE

- Il Bologna ha registrato tre pareggi di fila in Serie A per la prima volta dall'ottobre 2016.

- Il Bologna ha subito 27 gol nelle prime 14 partite di campionato: era dal 1955/56 che non ne incassava cosí tante a questo punto del torneo.

- Era da luglio che l’Atalanta (2V, 2N) non infilava 4 risultati utili consecutivi in Serie A.

- Primo gol in Serie A per Paz (21esima presenza): era dall'ottobre 2015 (Masina e Gastaldello contro il Carpi) che due difensori del Bologna diversi non segnavano nello stesso match di Serie A.

- Tomiyasu é il sesto giapponese della storia a segnare in due distinti campionati di Serie A dopo Nakata, Nakamura, Honda, Morimoto e Nagatomo.

- Solo il Crotone (17) ha incassato piú gol del Bologna (15) nei primi tempi di questo campionato.

- Dei 25 gol messi a segno da Luis Muriel in A con la maglia dell'Atalanta, ben 15 sono stati racchiusi in 7 partite.

- Dall'inizio dello scorso campionato solo Ronaldo (11), Immobile (9), Lukaku (8) hanno messo a referto piú marcature multiple di Luis Muriel (7) in Serie A.

- Luis Muriel ha trasformato 13 dei 14 rigori calciati in Serie A.