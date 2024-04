Futuro Thiago Motta, parla l'agente: "Non ho trattative in corso, neanche col Bologna"

LE PAROLE

Alessandro Canovi ha parlato del tecnico rossoblù: "Sta vivendo un momento unico al Bologna, ora non si può pensare ad altro"

Thiago Motta sta compiendo una impresa incredibile con il Bologna, quarto in classifica e a soli due punti dal terzo posto della Juventus a otto giornate dal termine della Serie A. Il tecnico italo-brasiliano ha attirato l'attenzione di mezza Europa per il modo di giocare dei rossoblù, ma ad aumentare le chiacchiere intorno al suo futuro contribuisce il contratto in scadenza a giugno che mette ancora più in dubbio la sua permanenza a Bologna: "Si parla di tante cose, ma si sta parlando del nulla - ha tagliato corto l'agente Alessandro Canovi -, quello che si vive in città è un momento unico ed è difficile pensare ad altro, davvero".

Proprio la Juventus che i rossoblù hanno nel mirino sono una possibile destinazione di Thiago Motta per la prossima stagione, anche il suo profilo è stato accostato a panchine importanti in giro per l'Europa con il sogno Psg all'orizzonte. Tutti discorsi da rinviare al momento, almeno stando alle dichiarazioni di chi difende gli interessi del tecnico.

"Non si può parlare di cose che non sono in essere - ha commentato Canovi a TMW Radio -. L'unica realtà è il contratto in scadenza, ma al momento non ho trattative con nessuno e non so dire neanche se resterà al Bologna. Non ho accordo né dialoghi in essere anche se escono fuori tante cose, ma si parla del nulla".

L'obiettivo dunque è aiutare il Bologna a raggiungere una storica qualificazione alla Champions League: "Questo momento è difficile da spiegare, siamo tutti coinvolti perché è una situazione unica. Motta ha vissuto una empatia simile allo Spezia, in questo momento non può pensare ad altro".