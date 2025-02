Serie A, il Bologna batte il Milan in rimonta. Italiano: "Tre punti che migliorano classifica già importante"

Un'attesa lunga quasi ventitré anni. Il Bologna vince 2-1, in rimonta, al Dall'Ara contro il Milan come non accadeva dalla stagione 2001/2002. E dunque non può che essere estremamente soddisfatto dei suoi Vincenzo Italiano che mette subito in evidenza la forza dei suoi nel ribaltare il match: "La prima cosa che mi viene in mente è che stasera c'è stata un'altra grande reazione della squadra a uno svantaggio in una partita in cui stavamo giocando bene. Essere andati sotto poteva compromettere la gara, invece la capacità di non uscire dalle partite di questi ragazzi ci sta permettendo di vincere gare del genere. Poi chiaramente andare in svantaggio con queste squadre che alla minima disattenzione ti puniscono ha messo in mostra il carattere dei ragazzi. Rimontare il Milan non è mia semplice: ci portiamo a casa tre punti pesanti che migliorano ulteriormente una classifica già importante".