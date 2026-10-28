Darmian esclusivo: "Ho pensato al ritiro, la chiamata del Bologna mi ha sorpreso. E sull'addio all'Inter..."

Ha detto di essere stato a Madrid a vedere l'Inter contro il Real dove ha giocato molto bene ma ha raccolto zero punti. Come si spiega questa differenza di rendimento tra Italia e Europa?

"È coinciso perfettamente con gli impegni. Avevo la possibilità anche di portare i bambini a vedere questa grande partita al Bernabéu e mi ha fatto molto piacere. Ho visto una squadra forte perché andare a Madrid con una grande mentalità, imporre il proprio gioco non è da tutti. Poi è normale che contro queste grandi squadre possono anche arrivare delle sconfitte. In Europa tutte le partite sono difficili però sicuramente l'Inter avrà modo e la possibilità anche di andare avanti e mi auguro possa arrivare il più lontano possibile."