Bologna, Thiago Motta sfida il Milan: "Consapevoli ma con umiltà"

VERSO BOLOGNA-MILAN

Il tecnico rossoblù in conferenza alla vigilia della gara contro i rossoneri: "Abbiamo l'obbligo di dare il massimo, sperando di arrivare a fare risultato"

"Non c'è più pressione rispetto al solito, abbiamo l'obbligo di dare il nostro massimo, cercare di migliorare ogni giorno, migliorare sempre per poter competere anche contro le grandi squadre com'è stato contro l'Atalanta e come sarà il Milan sabato, entrambe si giocano la Champions League". Dopo la vittoria sui bergamaschi anche il Bologna ora può sognare l'Europa, ma Thiago Motta vuole pensare solo alla sfida contro i rossoneri: "Una partita bellissima, con lo stadio pieno contro una squadra che sta bene. Serve l'impegno con il sorriso. Dobbiamo affrontare questa partita dando il massimo, sperando di arrivare a fare risultato. Chi in attacco? Può giocare dal 1' Zirkzee come gli altri, vedremo".

"L'entusiasmo che c'è fuori è bellissimo ed è giusto - ha continuato Motta - ma noi pensiamo solo al presente, il nostro presente è il Milan, una delle grandi del campionato che sta lottando per una semifinale di Champions. Dobbiamo essere pronti a fare una grande prestazione, ci vorrà concentrazione massima ma sono convinto che con l'aiuto dei nostri tifosi potremo fare una buona partita".

A proposito di Champions, Motta non crede che i rossoneri possano essere distratti dal ritorno dei quarti contro il Napoli di martedì: "Mi aspetto il miglior Milan della stagione, difficile trovare riserve in una rosa come quella dei rossoneri. Troveremo una squadra aggressiva che non ti lascia tempo di gioco, dovremo essere svelti ad andare veloce e trovare l'uomo libero decidendo se velocizzare o mantenere il possesso".

Vedi anche Milan Milan, le chiavi anti Napoli: sacrificio, cinismo e il fattore Diaz