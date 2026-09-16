Lutto per Ronald Koeman, è scomparsa la moglie Bartina: "Addio splendida donna"

In mattinata, sono arrivate anche le condoglianze della stessa nazionale olandese e del Barcellona, ovvero le ultime due squadre allenate dal tecnico. "Dal FC Barcelona vogliamo trasmettere le nostre più sentite condoglianze e tutto l'affetto del barcelonismo a Ronald Koeman e alla sua famiglia per la perdita della moglie, Bartina Koeman. Riposi in pace", ha scritto il club catalano. "Con dolore abbiamo preso atto della morte di Bartina Koeman, la moglie del nostro ex ct Ronald Koeman. Desideriamo augurare a Ronald, ai loro (nipoti) figli, alla famiglia e agli altri cari tanta forza e coraggio in questo grande lutto", le parole pubblicate su X dalla nazionale olandese.