Lutto per Ronald Koeman, è scomparsa la moglie Bartina: "Addio splendida donna"

Grave lutto per Ronald Koeman: è scomparsa la moglia Bartina. Aveva 65 anni e da tempo le era stato diagnosticato un cancro al seno. L'ex ct dell'Olanda lo ha annunciato in mattinata con un breve messaggio sui social: "Con immensa tristezza, ma anche con grande orgoglio e amore, ci diciamo addio alla splendida donna, la nostra cara mamma e nonna Bartina Koeman-Boddeveld".
Come aveva spiegato Koeman un anno fa, Bartina era in cura dal 2010, con la malattia che si è poi ripresentata una prima volta nel 2023 e di nuovo nel 2025. Durante i Mondiali, l'allenatore dell'Olanda aveva raccontato delle conseguenze delle cure per la moglie e si era augurato di arrivare in finale anche con la speranza che lei potesse raggiungerlo negli Usa per l'ultima gara.
Dopo l'eliminazione ai sedicesimi di finale per mano del Marocco, Koeman spiegò che la decisione di dimettersi dal suo incarico di ct era legata anche alle condizioni di salute della moglie: "Gli ultimi anni mi hanno fatto capire ancora una volta che ci sono cose più importanti del calcio. Il calcio è stata la mia vita, ma la salute non ha prezzo. Quando una persona che ami combatte una dura battaglia, la tua prospettiva cambia".
In mattinata, sono arrivate anche le condoglianze della stessa nazionale olandese e del Barcellona, ovvero le ultime due squadre allenate dal tecnico. "Dal FC Barcelona vogliamo trasmettere le nostre più sentite condoglianze e tutto l'affetto del barcelonismo a Ronald Koeman e alla sua famiglia per la perdita della moglie, Bartina Koeman. Riposi in pace", ha scritto il club catalano. "Con dolore abbiamo preso atto della morte di Bartina Koeman, la moglie del nostro ex ct Ronald Koeman. Desideriamo augurare a Ronald, ai loro (nipoti) figli, alla famiglia e agli altri cari tanta forza e coraggio in questo grande lutto", le parole pubblicate su X dalla nazionale olandese.