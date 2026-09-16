Caso Malagò, Buonfiglio: "Cammino da fare con serenità"

16 Set 2026 - 12:08
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Ho usato le parole coraggio e coerenza. Ieri ho illustrato il cammino fatto e anche quello che dobbiamo fare, con molta serenità. È passata solo una notte, poi vedremo". Sono queste le parole di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine dell'incontro "Sport per crescere. Sport e salute mentale per la generazione olimpica", progetto promosso da Fondazione Ospedale Niguarda e Fondazione Patrizio Paoletti al Salone d'Onore del Coni, in merito all'ipotesi di commissariamento per la Figc per il caso del mancato tesseramento di Giovanni Malagò al momento della candidatura per la presidenza.

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