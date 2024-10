Bologna-Milan, dietro il rinvio anche una telefonata di Joey Saputo

Emergono nuovi retroscena sul rinvio di Bologna-Milan. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, dietro alla decisione finale c'è stata anche una telefonata del presidente rossoblù, Joey Saputo, che ha fatto sapere all'ad Claudio Fenucci, impegnato nelle trattative, che per rispetto nei confronti della sofferenza della città a causa delle alluvioni la squadra non sarebbe andata a giocare in nessun altro stadio. Anche a costo di rischiare la sconfitta a tavolino.