Serie A, Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi. Casini: "Si può recuperare a febbraio"

CASINI: "SI PUÒ RECUPERARE A FEBBRAIO"

"Al momento, calendario alla mano, il mese in cui sarà possibile recuperare la partita è febbraio, in base agli impegni in Coppa Italia e nelle coppe europee. In teoria ci sarebbe Natale (sorride, ndr) ma ora si cercherà di capire con le squadre se si trovano spazi anche prima, ma che al momento non sembrano esserci". Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini nella conferenza stampa al termine dell'assemblea odierna in via Rosellini, a proposito del possibile recupero di Bologna-Milan dopo il rinvio deciso oggi. Sulla possibilità di spostare Verona-Milan di venerdì 20 dicembre, per consentire il recupero qualche giorno prima in concomitanza con un turno di Coppa Italia. "No, perché si entrerebbe in uno spostamento a catena. Come Lega, di fronte a una ordinanza di una autorità pubblica non possiamo fare molto. Ci abbiamo provato"