Bologna, Mihajlovic: "Possiamo battere chiunque, con il Milan voglio l'atteggiamento giusto"

VERSO MILAN-BOLOGNA

"Il primo obiettivo è quello di crescere in tutti i sensi. Quello che spero che non succeda più è perdere senza combattere, quest’anno se succede sarà un casino. Se giochiamo come sappiamo possiamo battere chiunque". Sinisa Mihajlovic mette in guardia il suo Bologna ma anche il Milan alla vigilia dell'esordio in campionato a San Siro contro i rossoneri. "Ibra? Speriamo che domani faccia meno di quello che sta facendo”. Sarà difficile andare in Europa però almeno abbiamo la motivazione di far crescere la squadra e valorizzare i giovani. Orsolini? Se non si sveglia va in tribuna".

"Domani cominciamo un lungo viaggio, dove speriamo di avere poche soste e che la strada sia dritta - ha proseguito Mihajlovic in conferenza stampa . Voglio l'atteggiamento giusto, sperando di fare meglio dell'ultima partita, nella quale abbiamo preso cinque pappine. Spero che sarà una storia diversa". E ancora: "Non sono io che fisso gli obiettivi, ma la società, Io cerco di adattarmi e fare del mio meglio. Visto che non abbiamo possibilità di spendere, di investire tanti soldi sui giocatori per lottare per l'Europa, allora a questo punto facciamo una squadra giovane e facciamo crescere questi giovani. Se non possiamo andare in Europa, cerchiamo almeno di fare bene. Tra l'altro - ha aggiunto - per me è una motivazione, a me piace molto far crescere e valorizzare i giovani"