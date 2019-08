Bologna, De Leo: "Mihajlovic più combattivo che mai"

Domani inizierà ufficialmente la stagione del Bologna, match di Coppa Italia contro il Pisa, e in panchina ci sarà Emilio De Leo, che sostituisce temporaneamente Sinisa Mihajlovic alle prese con le cure per la leucemia. Il serbo non ci sarà sul campo ma, assicura il suo collaboratore, è come fosse sempre con la squadra: "Per l'impostazione del lavoro siamo quotidianamente in contatto con il mister, segue tutti gli allenamenti in diretta e ci fornisce indicazioni in tempo reale. È più combattivo che mai".