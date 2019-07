Bologna, Mihajlovic ha iniziato la chemioterapia. Il club: "Sempre in contatto con lo staff"

18/07/2019

La battaglia è cominciata. Sinisa Mihajlovic ha effettuato oggi il primo ciclo di chemioterapia, che gli servirà per guarire dalla leucemia. Il tecnico del Bologna annunciò sabato scorso che gli era stata diagnosticata la malattia in una conferenza stampa commovente, nella quale apparve chiara la voglia del tecnico di non mollare, nonostante tutto, il proprio lavoro.