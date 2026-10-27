il vincitore

Harry Kane Pallone d'Oro 2026, la dedica commossa alla moglie: "Ce l'abbiamo fatta"

L'attaccante del Bayern Monaco: "Sono senza parole. Essere qui è speciale, sono orgoglioso"

27 Ott 2026 - 00:14
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L'attaccante inglese Harry Kane ha vinto il Pallone d'Oro 2026. Succede al francese Ousmane Dembelé del Psg. Per la prima volta nella sua storia, la cerimonia ha lasciato Parigi per approdare a Londra, in omaggio a Stanley Matthews, leggenda del calcio britannico e primo vincitore del riconoscimento nel 1956. Il centravanti del Bayern Monaco, ha preceduto in un finale thrilling l'attaccante spagnolo del Barcellona Lamine Yamal e il francese Kylian Mbappé del Real Madrid. Kane in Germania sta battendo record su record e ha vinto la Bundesliga con il Bayern Monaco. È stato inoltre uno dei grandi protagonisti del Mondiale, concluso dall'Inghilterra al terzo posto. Il mese scorso è diventato il giocatore più veloce a raggiungere quota 100 gol nel campionato tedesco, tagliando questo traguardo in appena 98 presenze: "Sono senza parole. Essere qui è speciale, sono orgoglioso. Mando un abbraccio a Kompany. Ringrazio tutto il club, mi ha fatto crescere come uomo e come giocatore. Spero di essere d'esempio per chi sogna di essere il migliore, come oggi lo sono io. Voglio dire grazie a tutti i miei allenatori". Alla fine dell'elenco l'attaccante ha nominato anche Conte e Mourinho, avuti come allenatori al Tottenham.

La dedica alla moglie - Una consacrazione per una stagione straordinaria, nella quale ha segnato 75 gol in 65 partite, trascinando il Bayern alla conquista dei trofei nazionali: "È incredibile vincerlo, ancora più speciale ricevere questo premio a Londra" le parole di Kane, visibilmente commosso all'annuncio. "È stata la migliore stagione della mia vita, sia personalmente sia come squadra". Poi, rivolgendosi alla moglie, parole piene d'amore per il supporto ricevuto, per la vicinanza e per la capacità di condividere le fatiche e le gioie come anche i momenti meno facili: "Questo premio è anche per te. Sì, ce l'abbiamo fatta!".

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Harry Kane vince il Pallone d'Oro 2026, battuti Yamal e Mbappé. La classifica

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Pallone d'Oro: Lamine Yamal è il giovane talento del 2026

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