Harry Kane Pallone d'Oro 2026, la dedica commossa alla moglie: "Ce l'abbiamo fatta"

L'attaccante inglese Harry Kane ha vinto il Pallone d'Oro 2026. Succede al francese Ousmane Dembelé del Psg. Per la prima volta nella sua storia, la cerimonia ha lasciato Parigi per approdare a Londra, in omaggio a Stanley Matthews, leggenda del calcio britannico e primo vincitore del riconoscimento nel 1956. Il centravanti del Bayern Monaco, ha preceduto in un finale thrilling l'attaccante spagnolo del Barcellona Lamine Yamal e il francese Kylian Mbappé del Real Madrid. Kane in Germania sta battendo record su record e ha vinto la Bundesliga con il Bayern Monaco. È stato inoltre uno dei grandi protagonisti del Mondiale, concluso dall'Inghilterra al terzo posto. Il mese scorso è diventato il giocatore più veloce a raggiungere quota 100 gol nel campionato tedesco, tagliando questo traguardo in appena 98 presenze: "Sono senza parole. Essere qui è speciale, sono orgoglioso. Mando un abbraccio a Kompany. Ringrazio tutto il club, mi ha fatto crescere come uomo e come giocatore. Spero di essere d'esempio per chi sogna di essere il migliore, come oggi lo sono io. Voglio dire grazie a tutti i miei allenatori". Alla fine dell'elenco l'attaccante ha nominato anche Conte e Mourinho, avuti come allenatori al Tottenham.