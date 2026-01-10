Bologna, Italiano: "Ho visto segnali di risveglio, Cambiaghi ha sbagliato"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio in casa del Como: "Siamo tornati in parte. Abbiamo avuto qualità, qualche segnale si è visto già con l’Atalanta. Non dobbiamo però commettere l’errore di rimanere in 10, e questo eurogol non ci ha permesso di vincere la partita. Ho visto segnali di risveglio in gran parti della partita e lavoreremo per ritrovare la vittoria". Poi aggiunge: "Abbiamo fatto bene, con velocità. Contro il Como devi essere bravo ad accorciare tempo e spazio quando hanno la palla. Ripeto, il segnale che volevamo era quello di rivedere il Bologna, ora dobbiamo continuare a lavorare".