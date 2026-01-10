Logo SportMediaset

Bologna, Italiano: "Ho visto segnali di risveglio, Cambiaghi ha sbagliato"

10 Gen 2026 - 18:11

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio in casa del Como: "Siamo tornati in parte. Abbiamo avuto qualità, qualche segnale si è visto già con l’Atalanta. Non dobbiamo però commettere l’errore di rimanere in 10, e questo eurogol non ci ha permesso di vincere la partita. Ho visto segnali di risveglio in gran parti della partita e lavoreremo per ritrovare la vittoria". Poi aggiunge: "Abbiamo fatto bene, con velocità. Contro il Como devi essere bravo ad accorciare tempo e spazio quando hanno la palla. Ripeto, il segnale che volevamo era quello di rivedere il Bologna, ora dobbiamo continuare a lavorare". 

E sulle decisioni arbitrali: "Non bisogna dar modo all’arbitro di fare certe valutazioni, anche se per me non è una gomitata. Cambiaghi ha sbagliato e ha già chiesto scusa; mi spiace perché stava dando una grande mano e non commetterà più un errore del genere”, ha aggiunto in conferenza stampa sull’espulsione". 

