Balotelli saluta: "Inter e Milan nel cuore, ma guai a scartare il Napoli"

In partenza per la sua nuova avventura a Dubai con l'Al Ittifaq, Mario Balotelli ha confessato di vivere un vero dilemma sentimentale quando si parla di calcio italiano. Sebbene veda l'Inter favorita per lo scudetto, Super Mario ha ammesso di non poter fare preferenze secche tra le sue ex squadre: "Inter e Milan sono nel mio cuore, non posso scegliere fra loro", ha spiegato, aggiungendo poi una nota di colore legata agli affetti familiari: "E non posso scegliere neppure il Napoli, sennò mia figlia mi ammazza".