Youth League: storica Atalanta, batte lo Shakhtar e vince il girone

IN UCRAINA

Storica qualificazione agli ottavi di finale di Youth League per l'Atalanta, che in Ucraina batte per 2-1 lo Shakhtar Donetsk e conclude da capolista il Girone C. Mattatore del match è il solito Roberto Piccoli, autore di una doppietta (20' e 53') e giunto a sei reti nella competizione. Bondarenko accorcia su rigore al 62', poi il portiere nerazzurro Gelmi blinda il risultato: quarta vittoria in sei partite europee per la Dea di Brambilla.

L'Atalanta inizia con il piede giusto la sua trasferta in Ucraina: è il piede sinistro di Roberto Piccoli, che punisce due volte lo Shakhtar consegnando alla Dea di Massimo Brambilla la quarta vittoria in sei partite di Youth League e il primo posto del girone a quota 13 punti. E l'Europa, per l'Atalanta dei piccoli (e di Piccoli), andrà avanti senza nemmeno dover passare dagli spareggi. Buona partenza per gli orobici, già pericolosi con Guth dopo appena 5 minuti. Quando poi provano ad attaccare i padroni di casa con Bondarenko, Gelmi è attento e sventa la minaccia. Dopo un tentativo di Panada (con Trubin che devia in angolo), l'Atalanta si porta quindi in vantaggio al 20' con il solito Piccoli: splendido e imparabile il suo rasoterra al termine di una velocissima triangolazione dei nerazzurri, con assist al bacio finale di Ghisleni.

Nel corso del primo tempo gli ucraini si rendono due volte pericolosi con Sikan, ma in entrambi i casi l'attentissimo Gelmi non si fa cogliere impreparato. E nella ripresa arriva quasi subito il raddoppio: ci prova Cortinovis (Trubin c'è), così tocca ancora una volta a Piccoli andare in gol. Avviene al 53', quando Ghislandi prova a sfondare a sinistra e viene chiuso da Kryskiv: il capitano dello Shakhtar però sbaglia tutto e di fatto consegna il pallone a Cortinovis, che lo serve a Piccoli per il vincente diagonale mancino. Per il giovane centravanti nerazzurro è la sesta rete in questa edizione della Youth League. Ghisleni sfiora anche il tris, ma lo Shakhtar dimezza il divario al 62', quando Mudryk con un pizzico di malizia si conquista un rigore per contatto in area con Bergonzi: Bondarenko trasforma, mettendo fine a un'imbattibilità che per Ludovico Gelmi durava da 321 minuti. Finale in apnea per l'Atalanta (che comunque anche con un pareggio vincerebbe il girone): Gelmi neutralizza una botta di Kryskiv con un grande intervento di piede, Finardi e Heidenreich compiono altri due salvataggi provvidenziali. E la Dea continua la sua corsa.