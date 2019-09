Serie A: Sassuolo-Atalanta 1-4, super-Gomez fa sognare la Dea

SASSUOLO-ATALANTA 1-4

di

ANDREA GHISLANDI

Nel terzo anticipo della 6a giornata di Serie A, grande prova di forza dell'Atalanta che batte 4-1 il Sassuolo e consolida il 3° posto. Gara senza storia quella di Reggio Emilia, dove la Dea ha giocato un primo tempo praticamente perfetto. Gomez la sblocca al 6' dopo un'azione di 60 metri, poi il raddoppio di Gosens (13'). Il Papu fa doppietta (29'), mentre il poker è di Zapata di testa (35'). Gol della bandiera di Defrel (62'). La Dea cala il poker lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse





lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Una Dea splendente in tutta la sua bellezza dà una lezione di calcio al Sassuolo e si presenta così alla sfida di Champions League contro lo Shakhtar come meglio non poteva. E' il miglior inizio di sempre dal ritorno in Serie A per gli orobici, che si confermano miglior squadra del 2019 in termine di punti conquistati. E' un piacere per gli occhi vedere giocare la squadra di Gasperini, che gioca 35' a un livello davvero straordinario, trascinata da un Papu Gomez in serata straordinaria. L'argentino non agisce da classico trequartista, ma viene a prendersi la palla più indietro, una mossa che manda completamente in tilt i neroverdi. I ragazzi di De Zerbi sono praticamente inermi per tutta la prima frazione e sembrano anche loro godersi le azioni tutte di prima e il possesso palla dei bergamaschi. Così anche i gol sono tutti di rara bellezza: al 7' Gomez parte da appena dopo la metà campo, tunnel in area a Toljan e palla imprendibile per Consigli. Il raddoppio di Gosens è da due passi, ma arriva al termine di un'azione corale da lasciare senza fiato, con 21 tocchi di palla consecutivi. Il tris del Papu è innescato da una deliziosa palla di Zapata, che poi fa poker sul cross millimetrico di Hateboer. Il Sassuolo, disastroso in ogni settore, dà un timido segnale di risveglio solo al 40', quando Sportiello manda in angolo un sinistro di Berardi.

La ripresa, come si dice in questi casi, è poco più di un allenamento. Gomez e compagni cominciano anche inconsciamente a pensare alla Champions e i padroni di casa, con gli ingressi di Traorè e Tripaldelli, sono sistemati meglio in campo. Berardi ci prova tre volte, ma Sportiello è sempre attento e il gol della bandiera di Defrel non cambia l'inerzia della partita e il giudizio su un Sassuolo che per la seconda volta in campionato va sotto di 4 gol all'intervallo. Il lavoro che aspetta De Zerbi è davvero tanto e pieno di insidie: quel che è certo è che giocando così è davvero impossibile togliersi la benché minima soddisfazione e la classifica potrebbe diventare presto preoccupante.

LE PAGELLE

Gomez 8 - Gara sontuosa quella del Papu, letale in fase offensiva ma anche utilissimo nei ripiegamenti. Il gol che sblocca la gara è un'autentica perla e la doppietta è il giusto premio a un primo tempo riassumibile in una sola parola: perfetto.

Ilicic 7 - Nella passata stagione aveva fatto tripletta, questa sera si limita a costruire calcio. Spina nel fianco costante, l'asse con Hateboer funziona a meraviglia

Zapata 7 - Comincia la sua serata con un errore clamoroso, poi si riscatta con l'assist per il tris di Gomez e con la zuccata che vale il poker. Vince alla grandissima il duello con Chiriches.

Chiriches-Toljan 4 - Il centrale romeno e il terzino tedesco si ricorderanno per un pezzo questa serata da incubo. Il primo è un autentico gruviera sulla destra e ha colpe più o meno gravi sui primi tre gol. Il secondo, invece, è surclassato da Zapata ed è una voragine senza fine davanti a Consigli.

Defrel 6 - Buio totale nel primo tempo come i suoi compagni, di pregevole fattura il gol della bandiera.

Duncan 6 - L'unico a salvarsi nel primo tempo quando, mentre i compagni sembrano assistere inermi allo spettacolo atalantino, lui almeno ci prova a mettere il cuore e la corsa.

IL TABELLINO

SASSUOLO-ATALANTA 1-4

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6,5; Toljan 4, Chiriches 4, Ferrari 4,5, Peluso 4,5 (1' st Tripaldelli 6); Duncan 6 (37' st Magnanelli sv), Obiang 5, Bourabia 4,5 (1' st Traorè 6); Berardi 6, Defrel 6, Boga 5. A disp.: Pegolo, Marlon, Caputo, Muldur, Raspadori, Romagna, Mazzitelli, Locatelli, Kyriakopoulos. All.: De Zerbi 5

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 6,5; Toloi 6,5, Djimsiti 6,5, Masiello 6,5; Hateboer 7, Freuler 6,5, Pasalic 6,5, Gosens 7 (16' st Arana 6); Gomez 8 (27' st Malinovskyi 6); Ilicic 7, Zapata 7 (30' st Barrow 6). A disp.: CRossi, Gollini, Kjaer, Palomino, de Roon, Castagne, Ibañez. All.: Gasperini 7,5

Arbitro: Valeri

Marcatori: 6' e 29' Gomez (A), 13' Gosens (A), 35' Zapata (A), 17'st Defrel (S)

Ammoniti: Berardi (S), Ferrari (S), Toloi (A), Malinovskyi (A)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

L'Atalanta ha vinto tutto le ultime quattro trasferte in Serie A, eguagliando il record del club nel massimo campionato. Nel 2019 solo il Manchester City (11) ha vinto più partite fuori casa dei nerazzurri (10) nei cinque maggiori campionati europei.

Era da gennaio 2001 che l'Atalanta non segnava quattro gol in trasferta nel primo tempo in Serie A (vs Udinese).

Prima di Duvàn Zapata l’ultimo giocatore dell’Atalanta a segnare almeno cinque gol nelle prime sei giornate di Serie A è stato Filippo Inzaghi nel 1996/97.

L'Atalanta ha segnato 18 reti nelle sette trasferte contro il Sassuolo in Serie A con una media di 2.6 gol a partita: la media più alta contro un singolo avversario affrontato più di una volta fuori casa.

Il Sassuolo ha perso tutte le ultime cinque partite consecutive contro l’Atalanta in Serie A: solo contro la Juventus ha registrato una serie negativa più lunga (sette).

Nona marcatura multipla in Serie A per Alejandro Gómez contro nove avversari diversi, l'ultima in trasferta risaliva all'aprile 2017 (vs Genoa).

L’Atalanta ha conquistato 13 punti nelle prime sei giornate: il miglior risultato dei nerazzurri a questo punto del campionato dalla stagione 2000/01 (14).

Robin Gosens ha segnato in trasferta quattro dei suoi sei gol in Serie A, compresi tutti gli ultimi tre.

50ᵃ vittoria di Rafael Tolói con la maglia dell’Atalanta in Serie A.

Alfred Duncan ha segnato due reti e fornito tre assist contro l’Atalanta in Serie A: contro nessuna squadra ha partecipato a più gol nel massimo campionato.