Sarri: "Questa Roma può giocarsi lo scudetto, noi distanti. Espulsione Gaetano? Errore palese"

La vittoria e poi il pareggio sfuggono sul più bello all'Atalanta di Maurizio Sarri. All'Olimpico si chiude 2-1 per la Roma e l'allenatore dei nerazzurri ripensa con dispiacere al finale della sfida: "Abbiamo fatto una partita di grande sofferenza. Abbiamo incontrato la squadra che in questo momento è più forte e più in forma, credo che si giocherà il titolo fino all'ultimo se è questa. Nel finale forse eravamo in difficoltà anche sul piano fisico. Abbiamo però messo in difficoltà fino alla fine una squadra che mi ha impressionato", ha detto il tecnico a Sky Sport.