Atalanta, Sarri: "Con Gasp scontro di filosofie. Il loro progetto avanti, nostra crescita rallentata da calendario"

Dopo il percorso netto nelle prime due giornate, l'Atalanta di Maurizio Sarri vuole continuare a stupire. Sabato sera la Dea farà visita all'Olimpico per provare a interrompere il rullino di marcia immacolato della Roma di Gasperini: "La partita è importante e in questo momento per noi difficile: troviamo una squadra che ha già 13-14 mesi di lavoro addosso e una come la nostra da 45 giorni. In più siamo l'unica squadra in Italia ad aver già giocato quattro partite in 11 giorni che domani farà la 5 in 16 e questo ci sta creando dei problemini. La crescita è un po' rallentata dal calendario. Si gioca troppo? Io sono anni che lo dico, ma mi si diceva sempre che mi lamentavo. Quando lo dicono Klopp e Guardiola invece si dice che hanno ragione..."